Sinner-Shelton, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner continua a macinare vittorie sul cemento indoor e alle Atp Finals di Torino . Vittorioso nel match inaugurale contro Felix Auger-Aliassime, l'azzurro si è ripetuto contro Alexander Zverev , ipotecando la vetta del Gruppo Bjorn Borg e l' accesso alle semifinale . Sinner non avrà dunque nulla da chiedere al terzo e ultimo match della fase a gironi, in cui incrocerà le racchette con l'americano Ben Shelton . Non per questo non proverà comunque a vincerlo, specialmente per i 200 punti in palio che potrebbero tornare utili nel 2025 (a meno di un'impresa di Lorenzo Musetti contro Carlos Alcaraz ) nella rincorsa al numero 1 del ranking Atp.

Sinner-Shelton, orario e quando si gioca

La sfida tra Sinner e Shelton è in programma venerdì 14 novembre all’Inalpi Arena di Torino con orario ancora da definire (probabilmente alle 20:30).

I precedenti tra Sinner e Shelton

Il tennista azzurro è avanti 7-1 nei confronti diretta. Sconfitto nella sfida più datata, a Shanghai nel 2022, ha vinto le sette seguenti e senza perdere alcun set. 3-0 il bilancio in favore di Jannik se restringiamo il campo al 2025.

Dove vedere il match in tv

Tutte le partite delle Nitto Atp Finals 2025 saranno trasmesse in diretta tv in Italia via satellite sui canali di Sky Sport con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento, una partita al giorno, sui canali Rai con Rai 2 come riferimento: e sarà proprio il match tra Sinner e Shelton quello trasmesso in chiaro oggi. Inoltre, sarà possibile vedere l'evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv, oltre che una partita al giorno su RaiPlay.

Atp Finals 2025, il montepremi

RISERVA – € 134.628

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – € 287.496

PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – € 344.388

VITTORIA IN SEMIFINALE – € 1.027.988

VITTORIA DEL TORNEO – € 2.055.976

VITTORIA DEL TORNEO DA IMBATTUTO – € 4.404.670