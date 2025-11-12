Zverev sconfortato dopo l'ennesimo ace di Sinner: la reazione spiazza il pubblico. Jannik resta di ghiaccio

Dopo il netto 6-0 6-1 subito nella semifinale del Masters 1000 di Parigi , Alexander Zverev è riuscito a rendersi protagonista di una prestazione decisamente migliore contro Jannik Sinner in occasione della fase a gironi delle Atp Finals di Torino . Ciononostante, durante l'incontro il tedesco ha attraversato dei momenti di puro sconforto in cui ha dato l'impressione di non sapere più a chi o a cosa appellarsi. In particolare, nel corso del secondo set, dopo l'ennesimo ace subito Zverev ha reagito in modo molto singolare e il gesto che ha fatto è rapidamente diventato virale.

La reazione di Zverev

Dopo essersi visto annullare con un ace la quarta palla break del parziale, Zverev ha accennato una timida protesta con l'arbitro per un mancato 'let'. Ma soprattutto ha dato sfogo a tutto il suo sconforto mettendosi in bocca la racchetta dalla parte del manico, reggendola con i denti e non più con le mani. Un'immagine piuttosto simpatica che ha strappato un sorriso a numerosi appassionati. Chi è rimasto di ghiaccio è stato invece Jannik Sinner, il quale ha pensato solamente al punto successivo senza lasciarsi in alcun modo distrarre. Non a caso, pochi istanti dopo, ha portato a casa il game del 3-2, uscendo indenne da un altro momento molto delicato.