Sinner diretta Masters 1000 Parigi: segui la semifinale con Zverev. Tennis oggi LIVE

PARIGI (FRANCIA) - È il giorno di Jannik Sinner in semifinale al Masters 1000 di Parigi . Reduce dal successo in due set con lo statunitense Ben Shelton ai quarti, il numero due al mondo sfida il tedesco Alexander Zverev con un duplice obiettivo: centrare la finalissima del torneo francese e avvicinare, sempre di più, il ritorno in cima al ranking Atp, spodestando il suo grande rivale Carlos Alcaraz . Segui la diretta della partita sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio .

16:35

Masters 1000 Parigi, Auger Aliassime vola in finale: nella Race per Torino il canadese è davanti a Musetti

A 'La Defense Arena' di Parigi, il programma si aperto nel primo pomeriggio con la semifinale tra Felix Auger-Aliassime e Alexander Bublik. Il canadese si imposto sul kazako con il punteggio di 7-6 (3), 6-4 dopo un'ora e 38 minuti di partita, staccando così il pass per l'atto conclusivo del torneo francese. Il pesantissimo successo maturato con Bublik ha inoltre permesso al 25enne di Montreal di scavalcare Lorenzo Musetti all'ottavo posto nella Race Atp.

16:30

Masters 1000 Parigi, Sinner-Zverev in tv e in streaming

Il match tra l'azzurro e il tedesco sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

16:25

Masters 1000 Parigi, Sinner-Zverev: quando e a che ora si gioca

La sfida tra Jannik e Sascha, valida per la semifinale del Masters 1000 di Parigi, è in programma oggi - sabato 1° novembre - sul Court Central de La Defense Arena e si disputerà non prima delle ore 17:00.

Court Central, La Defense Arena (Parigi, Francia)