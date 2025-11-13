Bolelli-Vavassori diretta: segui il match contro Krawietz-Puetz per le Atp Finals. Tennis oggi LIVE
TORINO - Già certi della qualificazione alle semifinali, Simone Bolelli e Andrea Vavassori affrontano il terzo e ultimo match del girone eliminatorio delle Nitto Atp Finals di doppio. La coppia italiana, nel gruppo "Peter Fleming", affronta i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, che hanno perso entrambi gli incontri finora disputati. Finora Bolelli e Vavassori, invece, hanno vinto quattro set su quattro nel torneo di Torino.
13:11
La coppia tedesca resta in corsa: 5-4
Bel game, equilibrato e ricco di colpi precisi (da applausi un dritto di Vavassori). Alla fine i tedeschi tengono il servizio: 5-4. Ora VAvassori servirà per il secondo set
13:07
Bolelli annulla tre palle break: 5-3
I due tedeschi volano sul 15-40: prima palla break annullata da Vavassori con una schiacciata, la seconda grazie ad una seconda di servizio a oltre 150 km/h di Bolelli, che poi (nel punto decisivo) si inventa un rovescio eccezionale.
13:00
Vavassori e Bolelli sfiorano il secondo break: 4-3 per gli azzurri
Bolelli e Vavassori volano sul 15-30, poi subiscono la rimonta dei due tedeschi: nell'ultimo punto Vavassori manda sul fondo una risposta e regala il punto del 4-3 ai tedeschi.
12:57
Azzurri avanti 4-2
Sul 30-0, Vavassori sbaglia una schiacciata elementare: ma poi si fa ampiamente perdonare con due punti sotto rete. 4-2 per i due azzurri.
12:53
Gran game della coppia tedesca: 3-2
Un gran game (con un punto da applausi di Puetz, con un passante in diagonale che prende in contropiede Bolelli) permette alla coppia tedesca di accorciare le distanze: 3-2 per gli azzurri.
12:51
La coppia italiana conferma il break di vantaggio: 3-1
La coppia azzurra annulla una palla break e (con una bella battuta di Vavassori), chiude il game, certificando il game di vantaggio: 3-1
12:45
Primo break della gara: gli azzurri avanti 2-1
Pereftti in risposta, Bolelli e Vavassori strappano il servizio a Krawietz. E' il primo break della partita. Azzurri avanti 2-1
12:43
Vavassori e Bolelli pareggiano: 1-1
Il game si chiude con una splendida voleè sotto rete di Bolelli. Gli azzurri portano a casa il gioco e pareggiano: 1-1
12:40
Servizio ok per Puetz: 1-0 nel secondo set
Si prosegue senza break. Puetz tiene il servizio a zero e permette alla coppia tedesca di partire con il piede giusto nel secondo set.
12:35
La coppia tedesca vince il primo set
Krawietz e Puetz vincono il tie break 7-5: decisiva una risposta vincente di Krawietz sul 6-5.
12:27
Primo set al tie break
Bolelli mette a segno una gran risposta, poi i due tedeschi non sbagliano un colpo: il primo set si decide al tie break
12:22
La coppia azzurra soffre, ma recupera: 6-5
I due tennisti tedeschi volano sul 15-30 e spaventano la coppia azzurra: Vavassori da sotto rete (dopo i servizi di Bolelli) suona la carica e guida la rimonta. 6-5 per i due italiani, che si garantiscono almeno il tie-break
12:18
Non si rompe l'equilibrio: 5-5
Ancora un turno di battuta perfetto per i tedeschi: Puetz bravo in battuta, concede solo un punto alla coppia italiana: l'equilibrio resta alto.
12:13
Vavassori show in battuta: 5-4
Un ace e due servizi vincenti: Vavassori è perfetto al servizio e riporta gli azzurri avanti: 5-4
12:11
Krawietz non sbaglia al servizio: 4-4
Krawietz serve bene e concede solo un punto in risposta a Bolelli. La coppia tedesca pareggia: 4-4
12:08
Bolelli riporta avanti la coppia azzurra: 4-3
Continua l'equilibrio: si prosegue senza break. Gli azzurri (con Bolelli al servizio) concedono solo un quindici agli avversari.
12:04
Non si rompe l'equilibrio: 3-3
Puetz al servizio non sbaglia: concesso un solo quindici agli azzurri. La coppia tedesca pareggia: 3-3
12:00
Vavassori annulla una palla break: 3-2 per gli azzurri
Altro game molto incerto: Vavassori (con due servizi vincenti) annulla una palla break. Alla fine gli azzurri portano a casa il game e volano sul 3-2.
11:56
La coppia tedesca soffre, ma regge: 2-2
Krawietz al servizio: Bolelli e Vavassori guadagnano una palla break, che Puetz annulla con una splendida volèe sotto rete. Alla fine la coppia tedesca tiene il servizio.
11:49
Bolelli perfetto in battuta: 2-1
Ancora un game a zero: Boelli è perfetto al servizio e riporta in vantaggio la coppia azzurra: 2-1
11:47
Puetz tiene il servizio a zero: 1-1
Un turno di battuta senza problemi per Puetz, che tiene il servizio a zero e pareggia: 1-1
11:45
Vavassori tiene il servizio: 1-0
La coppia azzurra concede due puinti agli avversari (un errore di Bolelli sotto rete e una risposta vincente), ma porta a casa il game: 1-0
11:41
Si parte: serve Vavassori
Inizia la sfida: al servizio Vavassori
11:37
Riscaldamento in corso
Tra poco il via alla gara: i quattro giocatori continuano il riscaldamento.
11:32
Vavassori e Bolelli in campo con gli occhiali da sole
I due azzurri entrano in campo, con gli occhiali da sole, tra gli applausi del pubblico di Torino. Subito dopo è il turno dei due avversari.
11:20
Tra poco in campo il doppio
Boletti e Vavassori scenderanno in campo alle 11:30.