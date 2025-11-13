Bolelli-Vavassori diretta: segui il match contro Krawietz-Puetz per le Atp Finals. Tennis oggi LIVE

TORINO - Già certi della qualificazione alle semifinali, Simone Bolelli e Andrea Vavassori affrontano il terzo e ultimo match del girone eliminatorio delle Nitto Atp Finals di doppio. La coppia italiana, nel gruppo "Peter Fleming", affronta i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, che hanno perso entrambi gli incontri finora disputati. Finora Bolelli e Vavassori, invece, hanno vinto quattro set su quattro nel torneo di Torino.