giovedì 13 novembre 2025
Bolelli-Vavassori diretta: segui il match contro Krawietz-Puetz per le Atp Finals. Tennis oggi LIVE© Getty Images

Bolelli-Vavassori diretta: segui il match contro Krawietz-Puetz per le Atp Finals. Tennis oggi LIVE

La coppia azzurra affronta il terzo match a Torino contro i tedeschi: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
6 min
Aggiorna

TORINO - Già certi della qualificazione alle semifinali, Simone Bolelli e Andrea Vavassori affrontano il terzo e ultimo match del girone eliminatorio delle Nitto Atp Finals di doppio. La coppia italiana, nel gruppo "Peter Fleming", affronta i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, che hanno perso entrambi gli incontri finora disputati. Finora Bolelli e Vavassori, invece, hanno vinto quattro set su quattro nel torneo di Torino.

13:11

La coppia tedesca resta in corsa: 5-4

Bel game, equilibrato e ricco di colpi precisi (da applausi un dritto di Vavassori). Alla fine i tedeschi tengono il servizio: 5-4. Ora VAvassori servirà per il secondo set

13:07

Bolelli annulla tre palle break: 5-3

I due tedeschi volano sul 15-40: prima palla break annullata da Vavassori con una schiacciata, la seconda grazie ad una seconda di servizio a oltre 150 km/h di Bolelli, che poi (nel punto decisivo) si inventa un rovescio eccezionale. 

13:00

Vavassori e Bolelli sfiorano il secondo break: 4-3 per gli azzurri

Bolelli e Vavassori volano sul 15-30, poi subiscono la rimonta dei due tedeschi: nell'ultimo punto Vavassori manda sul fondo una risposta e regala il punto del 4-3 ai tedeschi.

12:57

Azzurri avanti 4-2

Sul 30-0, Vavassori sbaglia una schiacciata elementare: ma poi si fa ampiamente perdonare con due punti sotto rete. 4-2 per i due azzurri.

12:53

Gran game della coppia tedesca: 3-2

Un gran game (con un punto da applausi di Puetz, con un passante in diagonale che prende in contropiede Bolelli) permette alla coppia tedesca di accorciare le distanze: 3-2 per gli azzurri.

12:51

La coppia italiana conferma il break di vantaggio: 3-1

La coppia azzurra annulla una palla break e (con una bella battuta di Vavassori), chiude il game, certificando il game di vantaggio: 3-1

12:45

Primo break della gara: gli azzurri avanti 2-1

Pereftti in risposta, Bolelli e Vavassori strappano il servizio a Krawietz. E' il primo break della partita. Azzurri avanti 2-1

12:43

Vavassori e Bolelli pareggiano: 1-1

Il game si chiude con una splendida voleè sotto rete di Bolelli. Gli azzurri portano a casa il gioco e pareggiano: 1-1

12:40

Servizio ok per Puetz: 1-0 nel secondo set

Si prosegue senza break. Puetz tiene il servizio a zero e permette alla coppia tedesca di partire con il piede giusto nel secondo set.

12:35

La coppia tedesca vince il primo set

Krawietz e Puetz vincono il tie break 7-5: decisiva una risposta vincente di Krawietz sul 6-5. 

12:27

Primo set al tie break

Bolelli mette a segno una gran risposta, poi i due tedeschi non sbagliano un colpo: il primo set si decide al tie break

12:22

La coppia azzurra soffre, ma recupera: 6-5

I due tennisti tedeschi volano sul 15-30 e spaventano la coppia azzurra: Vavassori da sotto rete (dopo i servizi di Bolelli) suona la carica e guida la rimonta. 6-5 per i due italiani, che si garantiscono almeno il tie-break

12:18

Non si rompe l'equilibrio: 5-5

Ancora un turno di battuta perfetto per i tedeschi: Puetz bravo in battuta, concede solo un punto alla coppia italiana: l'equilibrio resta alto.

12:13

Vavassori show in battuta: 5-4

Un ace e due servizi vincenti: Vavassori è perfetto al servizio e riporta gli azzurri avanti: 5-4

12:11

Krawietz non sbaglia al servizio: 4-4

Krawietz serve bene e concede solo un punto in risposta a Bolelli. La coppia tedesca pareggia: 4-4

12:08

Bolelli riporta avanti la coppia azzurra: 4-3

Continua l'equilibrio: si prosegue senza break. Gli azzurri (con Bolelli al servizio) concedono solo un quindici agli avversari.

12:04

Non si rompe l'equilibrio: 3-3

Puetz al servizio non sbaglia: concesso un solo quindici agli azzurri. La coppia tedesca pareggia: 3-3

12:00

Vavassori annulla una palla break: 3-2 per gli azzurri

Altro game molto incerto: Vavassori (con due servizi vincenti) annulla una palla break. Alla fine gli azzurri portano a casa il game e volano sul 3-2.

11:56

La coppia tedesca soffre, ma regge: 2-2

Krawietz al servizio: Bolelli e Vavassori guadagnano una palla break, che Puetz annulla con una splendida volèe sotto rete. Alla fine la coppia tedesca tiene il servizio.

11:49

Bolelli perfetto in battuta: 2-1

Ancora un game a zero: Boelli è perfetto al servizio e riporta in vantaggio la coppia azzurra: 2-1

11:47

Puetz tiene il servizio a zero: 1-1

Un turno di battuta senza problemi per Puetz, che tiene il servizio a zero e pareggia: 1-1

11:45

Vavassori tiene il servizio: 1-0

La coppia azzurra concede due puinti agli avversari (un errore di Bolelli sotto rete e una risposta vincente), ma porta a casa il game: 1-0

11:41

Si parte: serve Vavassori

Inizia la sfida: al servizio Vavassori

11:37

Riscaldamento in corso

Tra poco il via alla gara: i quattro giocatori continuano il riscaldamento.

11:32

Vavassori e Bolelli in campo con gli occhiali da sole

I due azzurri entrano in campo, con gli occhiali da sole, tra gli applausi del pubblico di Torino. Subito dopo è il turno dei due avversari.

11:20

Tra poco in campo il doppio 

Boletti e Vavassori scenderanno in campo alle 11:30.

