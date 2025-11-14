Corriere dello Sport.it
venerdì 14 novembre 2025
Sinner-De Minaur, semifinale Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il tennista azzurro ha vinto a punteggio pieno il suo girone a Torino: la difesa del titolo prosegue contro l'australiano, sempre battuto in carriera
jannik sinner, Alex De Minaur, Nitto Atp Finals

Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali delle ATP Finals di Torino con un turno d'anticipo. Senza neppure dover attendere l'esito del terzo e ultimo match della fase a gironi contro Ben Shelton, i successi in due set ai danni di Felix Auger-Aliassime e Alexander Zverev gli sono stati sufficienti per vincere il gruppo Bjorn Borg. Sono arrivate buone notizie anche dall'altro girone, dove ad agguantare in extremis il secondo posto è stato l'australiano Alex De Minaur. In un torneo come le ATP Finals non c'è avversario che vada sottovalutato, tuttavia non si può negare che per Jannik sia un match-up favorevole. Lo dicono i testa a testa, ma anche una superficie come il cemento indoor non fa che aumentare le chance dell'azzurro.

Sinner-De Minaur, orario e quando si gioca 

La sfida tra Sinner e De Minaur, valida per la semifinale delle ATP Finals, è in programma sabato 15 novembre all’Inalpi Arena di Torino non prima delle ore 14:00

I precedenti tra Sinner e De Minaur

Jannik è avanti 12-0 nei confronti diretti. Il dato più preoccupante per l'australiano, però, è che su 29 set disputati ne ha vinti appena 2. 3-0 il bilancio relativo al 2025, con l'azzurro vittorioso all'Australian Open, a Pechino e a Vienna.

Dove vedere il match in tv 

Tutte le partite delle Nitto Atp Finals 2025 vengono trasmesse in diretta tv in Italia via satellite sui canali di Sky Sport con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Inoltre, una partita al giorno è visibile sui canali Rai con Rai 2 come riferimento: sarà proprio il match tra Sinner e De Minaur quello trasmesso in chiaro oggi. Infine, sarà possibile vedere l'evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv, oltre che una partita al giorno su RaiPlay. 

Atp Finals 2025, il montepremi 

RISERVA – € 134.628 

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – € 287.496 

PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – € 344.388

VITTORIA IN SEMIFINALE – € 1.027.988

VITTORIA DEL TORNEO – € 2.055.976

VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – € 4.404.670

