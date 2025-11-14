Sinner-Shelton diretta Atp Finals: segui la partita di oggi LIVE

Ultimo step prima delle semifinali, per le quali Sinner ha già un posto assicurato. Prima, però, c'è l'americano Ben Shelton (lui invece già eliminato) nel terzo ed ultimo match del gruppo Bjorn Borg delle Atp Finals : Jannik lo sfida oggi all'Inalpi Arena davanti al suo pubblico, quello di Torino. L'azzurro sarà l'unico italiano nel singolare (nel doppio c'è ancora la coppia Bolelli/Vavassori) a giocarsi l'accesso alla finalissima dopo l'eliminazione di Musetti per mano di Alcaraz, che si è garantito il primato nel ranking Atp 2025. Già certo del primo posto nel suo gruppo e del pass per la semifinale contro De Minaur (ecco data e orario) , Sinner vuole comunque chiudere con un en plein di vittorie il suo percorso: segui in diretta la partita .

14:05

Premiato Alcaraz prima del match di Sinner

È in corso la cerimonia di premiazione per la consegna della coppa del numero 1 del mondo ad Alcaraz proprio prima del match di Sinner, a cui Carlos ha soffiato lo scettro sul finale di stagione. La tempistica e la coincidenza del momento hanno fatto discutere nei giorni scorsi, ma da parte del pubblico di Torino arrivano solo applausi, a dimostrazione del grande fair play e rispetto che i tifosi azzurri e di Sinner nutrono per lo spagnolo. Le parole di Alcaraz: "È un grande piacere per me essere di nuovo il numero 1 del mondo, vuol dire molto per me. Era un obiettivo dal 2022, l'ho raggiunto grazie al mio team, che ringrazio. Questo è un viaggio che non si fa da solo, va condiviso con tutto lo staff. E tutto ciò non sarebbe possibile nemmeno senza di voi, senza il pubblico: voglio condividere questo traguardo con tutte le persone che mi vogliono bene e che mi fanno sentire importante ogni giorno". Finito di parlare, Carlitos prende la coppa, si fa scattare una foto insieme al team e ai familiari, ed esce osannato dal pubblico.

13:57

Riscaldamento

Sinner e Shelton si stanno riscaldando all'interno della struttura della Inalpi Arena. Tra poco entreranno in campo per l'ultima parte del riscaldamento in vista dell'inizio del match.

13:39

Il record di Sinner

Jannik non perde sul cemento indoor da 28 partite, a testimonianza del fatto che su questa superficie le sue enormi qualità sono esaltate.

13:18

I media spagnoli e il numero 1 del mondo

In Spagna gongolano dopo la vittoria di Alcaraz che vale il numero 1 del mondo, con Sinner che deve "accontentarsi" del secondo posto. Leggi qui l'articolo completo.

13:03

Curiosità: Sinner di pomeriggio per la prima volta

Per la prima volta Sinner giocherà nella sessione pomeridiana a queste Finals: alle ore 14 affronterà Shelton. Lo statunitense due giorni fa ha sprecato diverse chance contro Aliassime e oggi può soltanto puntare a un successo utile al morale contro un avversario che lo ha battuto nelle ultime sette sfide (7-1 il bilancio complessivo), tre delle quali nel 2025.

12:46

Il doppio obiettivo di Sinner

Sinner, già finalista nella scorsa edizione delle Finals, cerca il bis per provare anche il sorpasso su Alcaraz nel 2026, visto che ormai per il 2025 il primo posto del ranking è sfumato.

12:35

I precedenti Sinner-Shelton

Sette a uno, questo il confronto schiacciante a favore di Sinner nei precedenti con Shelton. L'americano ha vinto soltanto una volta negli ultimi otto incroci, al Masters 1000 di Shanghai nel 2023. Dopodiché, Jannik ha sempre avuto la meglio. L'ultimo scontro è andato in scena quest'anno a Parigi nei quarti di finale, quando l'azzurro si impose con un doppio 6-3 in due set.

12:35

A che ora giocano Sinner e Shelton

L'incontro tra Sinner e Shelton non inizierà prima delle 14. Il match sarà trasmesso in diretta tv e streaming, ecco dove.