La vittoria contro Ben Shelton in due set è stata per Sinner solamente una formalità. Era già qualificato alle semifinali delle Atp Finals dopo i successi in fila con Auger-Aliassime e Zverev, rispettivamente numero 8 e 3 del mondo, ma il terzo trionfo nel gruppo Bjorn Borg ha concesso a Jannik di finire da imbattuto. Oggi (sabato 15 novembre) è il giorno della semifinale contro l'australiano Alex De Minaur : sulla carta è sempre l'azzurro il favorito, sia per i precedenti sia per la superficie, il cemento indoor che accentua le qualità del numero 2, ma in un torneo come quello di Torino che riunisce i migliori otto giocatori di tennis nulla è scontato. In palio un posto in finale.

Sinner in forma

Non solo tre vittorie in tre partite giocate, ma neppure un set lasciato per strada: la forza di Sinner, anche se siamo sul finire di una lunga stagione, appare ancoa inossidabile. Per di più, Jannik contro Shelton, che era già eliminato, è stato bravo a organizzarsi durante il match per contrastare la strategia improvvisa dell'americano, che veniva a rete in risposta sulla seconda dell'azzurro. Le prime sortite in avanti hanno creato qualche problema a Sinner, che poi però ha saputo trovare il piano tattico ideale per uscirne - come sempre - vittorioso.

Sinner-De Minaur, orario e quando si gioca

La sfida tra Sinner e De Minaur, valida per la semifinale delle ATP Finals, è in programma sabato 15 novembre all’Inalpi Arena di Torino non prima delle ore 14:00.

I precedenti tra Sinner e De Minaur

Jannik è avanti 12-0 nei confronti diretti. Il dato più preoccupante per l'australiano, però, è che su 29 set disputati ne ha vinti appena 2. 3-0 il bilancio relativo al 2025, con l'azzurro vittorioso all'Australian Open, a Pechino e a Vienna.

Dove vedere il match in tv

Tutte le partite delle Nitto Atp Finals 2025 vengono trasmesse in diretta tv in Italia via satellite sui canali di Sky Sport con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Inoltre, una partita al giorno è visibile sui canali Rai con Rai 2 come riferimento: sarà proprio il match tra Sinner e De Minaur quello trasmesso in chiaro oggi. Infine, sarà possibile vedere l'evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv, oltre che una partita al giorno su RaiPlay.

Atp Finals 2025, il montepremi

RISERVA – € 134.628

PREMIO DI PARTECIPAZIONE ROUND ROBIN – € 287.496

PREMIO PARTITA VINTA ROUND ROBIN – € 344.388

VITTORIA IN SEMIFINALE – € 1.027.988

VITTORIA DEL TORNEO – € 2.055.976

VITTORIA DEL TORNEO SENZA SCONFITTE – € 4.404.670