Panatta tentenna e... fa perdere Sinner contro Alcaraz: il video virale sui social

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono di gran lunga i due tennisti più forti al mondo e lo hanno ribadito alle Nitto ATP Finals di Torino , chiudendo a punteggio pieno i rispettivi gironi. Soltanto una manciata di punti li separano nel ranking ATP e, considerando anche come si sono spartiti i vari tornei principali, non è semplice individuare chi dei due sia più forte. Al momento la classifica premia lo spagnolo , ma per Sinner pesano i tre mesi di sospensione in cui non ha potuto giocare. Fatto sta che l'arduo compito di decidere chi sia meglio tra i due è spettato ad Adriano Panatta , il quale è stato intervistato dalla pagina social 'Quelli del Padel' e ha risposto a una serie di domande sui due campioni.

Panatta e le scelte su Sinner-Alcaraz

La leggenda del tennis italiano non ha tentennato di fronte alle prime due domande. Quando gli è stato chiesto chi abbia il miglior dritto tra i due ha replicato Alcaraz, mentre per il miglior rovescio ha indicato Sinner. Non si è voluto sbilanciare su chi abbia il servizio migliore, mentre non ha avuto dubbi riguardante un colpo come la risposta: Sinner. Lo spagnolo però si è presto riportato avanti grazie alla volée (e se lo dice uno specialista come Panatta...) e al fisico. Adriano ha poi indicato il tennista murciano anche quando gli è stato chiesto di associare uno dei due giocatori alla voce talento. "Sinner, facile" ha invece risposto Panatta alla domanda relativa alla mentalità.

L'indecisione di Panatta e la risposta decisiva

L'ultima domanda è stata infine quella che lo ha messo maggiormente in difficoltà. Quale dei due giocatori ha la migliore visione di gioco? "Boh" ha esclamato in tutta onestà Panatta, lasciandosi andare a un ragionamento ad alta voce: "Più limitata quella di Sinner perché è più schematica. L'altro c'ha più variazioni. Per cui forse Alcaraz". Lo spagnolo ha quindi conquistato l'ultimo e decisivo punto, imponendosi per 6-4 in questo giochetto. Dando un'occhiata ai commenti, la maggior parte degli utenti sembra condividere il pensiero di Panatta.