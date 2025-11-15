Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 15 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Caos alle Finals: Bolelli e Vavassori protestano, bordata di fischi del pubblico contro l'arbitro. Cosa è successo

Nel corso della semifinale di doppio a Torino, la coppia azzurra ha contestato una decisione del giudice di sedia: grande disappunto anche tra gli spettatori
3 min
TagsSimone Bolelliandrea vavassoriNitto Atp Finals

Durante la semifinale del doppio maschile delle ATP Finals si è verificato un episodio da Var. Era iniziato da meno di 20 minuti l'incontro tra gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori - vincitori del gruppo Peter Fleming - e la coppia formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten - secondi classificati nel gruppo John McEnroe - quando è stato chiesto un challenge. Simone Bolelli ha infatti contestato una decisione del giudice di sedia, chiedendo di rivederla al monitor, e il gioco si è interrotto per circa cinque minuti affinché l'arbitro potesse consultare le immagini. Assordanti i fischi piovuti dagli spalti dell'Inalpi Arena, con il pubblico che ha espresso tutto il suo disappunto per la chiamata.

Cosa è successo

Sul punteggio di 40-15, con Vavassori al servizio, l'arbitro - il francese Renaud Liechtenstein - ha fermato il gioco sostenendo che Bolelli avesse sfiorato la pallina. Nel doppio, infatti, il regolamento prevede che se uno dei due giocatori tocca la palla - con la racchetta o qualsiasi altra parte del corpo, pur senza alterarne la traiettoria - il compagno non può poi giocarla e il punto va assegnato agli avversari. Simone è apparso poco convinto, tanto da aver immediatamente domandato al giudice di sedia di rivedere l'episodio al monitor. Da qualche anno è stato introdotto questo nuovo sistema - molto simile al Var nel calcio - che dà ai giocatori tre challenge per set e permette loro di chiedere una review. Purtroppo per gli azzurri, l'arbitro non è tornato sui suoi passi e, dopo aver consultato le immagini - che a dir la verità lasciano molti dubbi -, ha confermato il presunto tocco di Bolelli. Poco male perché la coppia italiana ha poi portato a casa il game.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nitto Atp Finals

Da non perdere

Panatta tentenna e... fa perdere Sinner contro Alcaraz: il video virale sui socialSinner sta con Alcaraz sulla Coppa Davis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS