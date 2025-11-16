Il saluto del telecronista Rai dopo la vittoria di Sinner commuove i social: “Non potevo chiudere meglio…”

TORINO - Il trionfo di Jannik Sinner alle Atp Finals emoziona tutti. Dall'Inalpi Arena ai social, il tennista azzurro ha conquistato ancora una volta il cuore degli appassionati , vincendo per la seconda volta di fila il prestigioso ' Torneo dei maestri '. Il successo odierno, maturato nell'ennesimo confronto contro Carlos Alcaraz , sarà a suo modo speciale e indimenticabile anche per il telecronista Marco Fiocchetti che, affiancato dalla seconda voce di Adriano Panatta , ha raccontato la settimana torinese per la Rai emozionando e non poco i telespettatori .

Il saluto di Fiocchetti dopo la vittoria di Sinner: "Meglio di così non poteva finire"

Negli attimi in cui Sinner esulta davanti alla telecamera e si gode il trionfo, il sesto del 2025, sul cemento indoor dell'Inalpi Arena, Fiocchetti commuove tutti in diretta tv: "E allora, prima di salutarvi e dare la linea allo studio, è arrivato per me il momento di ringraziare la Rai", sottolinea il telecronista. "Perché per quasi raggiunti limiti d'età, quella di stasera è stata la mia ultima telecronaca e meglio di così non poteva finire... La Rai, l'azienda dove sono praticamente nato e cresciuto, ci lavorava mio padre, che mi ha permesso di lavorare seguendo ai più alti livelli lo sport che ho sempre amato. Tutto qui", sottolinea Fiocchetti che poi aggiunge: "E allora, prima che io mi commuova, grazie Rai. Buonanotte e buona fortuna". Un annuncio che, ovviamente, non è passato inosservato sui social: "Oltre alla vittoria di Sinner, mi sono commosso anche per quel grande di Fiocchetti", scrive Fabrizio su X. "Grazie Marco, ci mancherai", sottolinea invece Antonio.