Il saluto del telecronista Rai dopo la vittoria di Sinner commuove i social: “Non potevo chiudere meglio…”
TORINO - Il trionfo di Jannik Sinner alle Atp Finals emoziona tutti. Dall'Inalpi Arena ai social, il tennista azzurro ha conquistato ancora una volta il cuore degli appassionati, vincendo per la seconda volta di fila il prestigioso 'Torneo dei maestri'. Il successo odierno, maturato nell'ennesimo confronto contro Carlos Alcaraz, sarà a suo modo speciale e indimenticabile anche per il telecronista Marco Fiocchetti che, affiancato dalla seconda voce di Adriano Panatta, ha raccontato la settimana torinese per la Rai emozionando e non poco i telespettatori.
Il saluto di Fiocchetti dopo la vittoria di Sinner: "Meglio di così non poteva finire"
Negli attimi in cui Sinner esulta davanti alla telecamera e si gode il trionfo, il sesto del 2025, sul cemento indoor dell'Inalpi Arena, Fiocchetti commuove tutti in diretta tv: "E allora, prima di salutarvi e dare la linea allo studio, è arrivato per me il momento di ringraziare la Rai", sottolinea il telecronista. "Perché per quasi raggiunti limiti d'età, quella di stasera è stata la mia ultima telecronaca e meglio di così non poteva finire... La Rai, l'azienda dove sono praticamente nato e cresciuto, ci lavorava mio padre, che mi ha permesso di lavorare seguendo ai più alti livelli lo sport che ho sempre amato. Tutto qui", sottolinea Fiocchetti che poi aggiunge: "E allora, prima che io mi commuova, grazie Rai. Buonanotte e buona fortuna". Un annuncio che, ovviamente, non è passato inosservato sui social: "Oltre alla vittoria di Sinner, mi sono commosso anche per quel grande di Fiocchetti", scrive Fabrizio su X. "Grazie Marco, ci mancherai", sottolinea invece Antonio.