La S.S. Lazio Padel celebra il titolo tricolore con le Istituzioni: presentata la maglia 2026

Si è tenuta ieri, presso la Capitale , l’Assemblea dei Soci della S.S. Lazio Padel, in un clima di entusiasmo e partecipazione per la recente conquista del titolo di Campione d’Italia . L’incontro ha visto una nutrita presenza di soci, ma anche di esponenti di spicco del mondo istituzionale e sportivo, accorsi per rendere omaggio alla squadra biancoceleste .

Lazio Padel campione d'Italia, presente Abodi

A celebrare il trionfo tricolore sono intervenuti, tra gli altri, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, presente in sala, e il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che ha inviato un videomessaggio di apertura. Tra gli ospiti d'onore anche il Capo di Gabinetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dr. Federico Eichberg, nonché Vicepresidente Vicario della Società Sportiva Lazio, il Presidente del CONI - Comitato Regionale Lazio, Alessandro Cochi, la Dr.ssa Maria Spena del Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute, e il Dr. Alessandro Bolis, responsabile Comunicazione e Capo Marketing del Credito Sportivo.

Lazio Padel, presentata la maglia 2026

Uno dei momenti più attesi dell’Assemblea è stata la presentazione ufficiale della maglia 2026, impreziosita dal tricolore conquistato sul campo: un simbolo che racchiude l’impegno, la passione e il lavoro della dirigenza laziale, capace in pochi anni di portare il club ai vertici del padel nazionale. Appassionate le parole del Ministro Abodi che ha sottolineato la propria vocazione di sportivo non sottacendo l'attaccamento ai colori biancocelesti nei quali si riconosce da sempre: “Mi piace pensare, nel calcio come nel padel e in generale in qualsiasi sport, di condividere un momento di gioia dopo un “goal" o una bella vittoria come nel padel e abbracciarsi essendo semplicemente “Andrea" e non il Ministro dello Sport”. Raggiante il Presidente Loris Festa che, ancora felice per la recente affermazione sportiva, si è detto commosso per la partecipazione attiva delle Istituzioni che hanno contribuito a rendere questa giornata una festa in cui trionfano i valori dello sport, della salute e della amicizia.