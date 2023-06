Roland Garros, Fritz vince e zittisce il pubblico: cosa è successo

Avanza al terzo turno anche Taylor Fritz, che nella sessione serale ha battuto il francese Arthur Rinderknech in rimonta. Perso il primo set per 6-2, l'atleta testa di serie numero 9 del tabellone principale non si è fatto sorprendere ed ha reagito vincendo i successivi tre set per 6-4, 6-3, 6-4. Oltre all'avversario, Fritz si è scontrato contro il pubblico, totalmente dalla parte del beniamino di casa e che non si è risparmiato tra fischi e urla.