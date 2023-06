Roland Garros, Djokovic-Khachanov: dove vederla in tv, streaming e orario

PARIGI (FRANCIA) - Iniziano i quarti di finale al Roland Garros , secondo Slam del 2023 in corso sulla terra rossa parigina. E ad aprirli saranno Novak Djokovic e Karen Khachanov , che si giocheranno un posto in semifinale contro uno tra Alcaraz e Tsitsipas .

Roland Garros, Djokovic vola ai quarti: Varillas ko in tre set

Djokovic sfida Khachanov: non ha ancora perso un set

Percorso perfetto fino a questo punto del tennista serbo, che è arrivato tra i migliori otto del torneo senza concedere neanche un set. Anche il russo è in un ottimo stato di forma, reduce dalla vittoria contro Lorenzo Sonego agli ottavi. I favori del pronostico sono tutti per Nole, uno dei favoriti per la vittoria del torneo e che negli scontri contro Khachanov è in vantaggio addirittura per 8-1.

Djokovic-Khachanov, l'orario

La sfida tra Djokovic e Khachanov sarà il terzo e penultimo incontro della giornata sul Court Philippe-Chatrier. Il match inizierà al termine di Sabalenka-Svitolina, in programma non prima delle 12:30.

Djokovic-Khachanov, come vederla in tv e streaming

La sfida tra Djokovic e Khachanov sarà visibile su Eurosport, che segue il Roland Garros sui due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Sarà disponibile anche la diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+. I due canali di Eurosport sono disponibili anche su DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision.