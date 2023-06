Roland Garros, Djokovic vola ai quarti: Varillas ko in tre set

PARIGI (FRANCIA) - Tutto facile per Novak Djokovic agli ottavi di finale del Roland Garros, secondo Slam del 2023 in corso sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro). Il campione serbo, testa di serie numero 3, ha superato in tre set il peruviano Juan Pablo Varillas, n.94 Atp, con il punteggio di 6-3 6-2 6-2 dopo quasi due ore di partita.