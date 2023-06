Paura per Pouille: ladri gli svaligiano casa mentre gioca al Roland Garros

Non c'è pace per Lucas Pouille. Il tennista francese è stato derubato mentre giocava ai Roland Garros, dove è tornato dopo una serie di infortuni e la depressione che ha stravolto la sua vita. Come riporta il Journal du Dimanche, lo sportivo è stato vittima di un furto con scasso nella sua casa di Rennes, in Bretagna. Il fatto è accaduto lo scorso 2 giugno, quando Pouille stava giocando il torneo di di doppio misto in coppia con la connazionale Chloé Paquet contro la coppia canadese-americana Gabriela Dabrowski/Nathaniel Lammons (sconfitta 6-7, 6-2, 1-0).