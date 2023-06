Roland Garros, Tsitsipas: "Mai più melatonina prima del match"

PARIGI (FRANCIA) - "Una cosa che cercherò di evitare in futuro è prendere pillole di melatonina e fare un riposino poco prima di una partita, perché non mi è andata bene". Stefanos Tsitsipas 'accusa' la melatonina , assunta poco prima del match, di essere la principale colpevole dello scarso stato di forma con cui ha affrontato Carlos Alcaraz nei quarti di finale del Roland-Garros . Uno stato di sonnolenza che è costato al greco la sconfitta con conseguente eliminazione dal torneo francese.

Il rammarico di Tsitsipas

Il tennista ellenico, provato dopo il pesante ko in tre set (6-2, 6-1,7-6 (7/5) contro lo spagnolo numero uno al mondo, ha commentato in conferenza stampa l'eliminazione dall'Open di Francia: "Alcaraz ha giocato bene - ammette il 24enne di Atene, n.5 del ranking Atp - Non è stato un tennis eccezionale, ma ha giocato bene". Lo stesso Alcaraz, dopo un battaglia di due ore e 15' ha comunque affermato di aver giocato "una delle migliori partite della carriera".

Roland Garros, Alcaraz batte Tsitsipas e va in semifinale: rivivi la diretta