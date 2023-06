PARIGI (FRANCIA) - Alexander Zverev è il terzo semifinalista del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra rossa del complesso parigino (montepremi 49.600.000 euro). Il tennista tedesco, testa di serie numero 22, ha battuto nei quarti di finale l'argentino Tomas Martin Etcheverry in quattro set, con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 6-4. Ora aspetta il vincente della sfida tra Rune e Ruud per la seconda semifinale, mentre la prima sarà tra Djokovic e Alcaraz.