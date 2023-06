Diretta Roland Garros: Alcaraz-Djokovic la prima semifinale, segui LIVE

PARIGI (FRANCIA) - Caccia a un posto in finale al Roland Garros , secondo Slam della stagione in corso sulla terra rossa di Parigi. Alcaraz contro Djokovic la prima semifinale, a seguire Ruud sfiderà Zverev . Segui la diretta della giornata...

14:57

Ingresso in campo per Alcaraz e Djokovic

Nole Djokovic e Carlos Alcaraz hanno fatto il loro ingresso sul Court Philippe-Chatrier: tra poco prenderà il via la prima semifinale del Roland Garros 2023.

14:42

Alcaraz-Djokovic, tutto pronto sul Court Philippe-Chatrier

Archiviate le due semifinali di doppio femminile (Fernandez e Townsend hanno battuto in due set Gauff e Pegula, mentre Hsieh e Wang Xin. hanno superato al terzo Melichar-Martinez e Perez) sul Court Philippe-Chatrier è tutto pronto per la supersfida tra Alcaraz e Djokovic.

14:28

Alcaraz-Djokovic, chi vince trova uno tra Zverev e Ruud

Il vincente del match tra Alcaraz e Djokovic affronterà nella finale del Roland Garros uno tra il tedesco Zverev ed il norvegese Ruud, protagonisti della seconda semifinale in programma dopo la sfida tra lo spagnolo e il serbo.

14:11

Alcaraz-Djokovic, il persorso dei due

La semifinale tra Alcaraz e Djokovic si disputerà sul Court Philippe-Chatrier. Il 20enne spagnolo in questa edizione del Roland Garros ha perso un solo set contro il giapponese Taro Daniel, poi sempre successi in tre set compresi quelli strepitosi ottenuti contro Musetti e Tsitsipas. Un solo set perso (ai quarti contro il russo Khachanov) anche per il 36enne serbo.

14:01

Alcaraz-Djokovic, c'è un solo precedente

Nessun precedente in uno Slam tra l'attuale leader del ranking Carlos Alcaraz e l'ex numero uno del mondo Nole Djokovic. Lo spagnolo e il serbo si sono però già sfidati una volta nel Master 1000 di Madrid l'anno scorso, quando in semifinale a spuntarla fu Alcaraz che si impose al tie-break del terzo set (oggi si giocherà invece al meglio dei cinque).

Parigi, Roland Garros