Magia di Alcaraz al Roland Garros, Djokovic lo applaude

A lasciare senza fiato i tifosi presenti sugli spalti del Court Philippe Chatrier è stata in particolare una magia di Alcaraz che nel terzo game del secondo set ha messo a segno un punto incredibile: scavalcato da un pallonetto di Djokovic lo spagnolo (attuale leader del ranking Atp) è riuscito a rispondere di rincorsa con uno straordinario passante a una mano. Un colpo applaudito dal pubblico e che ha stupito anche il serbo: Nole ha prima allargato le braccia incredulo e poi ha applaudito sorridendo il più giovane rivale.

Ecco il video della magia di Alcaraz:

In Novak voice: NOT TOO BAD #RolandGarros | @carlosalcaraz pic.twitter.com/pHkwxrff4u