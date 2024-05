Sinner-Eubanks al Roland Garros: quando si gioca e dove vederla in tv

Roland Garros, quando si gioca Sinner-Eubanks

Ancora da fissare data orario del debutto del 22enne altoatesino, numero 2 del mondo, contro il 28enne americano (n.43 Atp). I match del primo turno del Roland Garros sono in programma sulla terra rossa di Parigi da domenica 26 a martedì 28 maggio.

Sinner contro Eubanks: dove vederla in tv e in streaming

Come gli altri match del Roland Garros, quello tra Sinner e Eubanks potrà essere seguito in diretta tv su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky) e in diretta streaming su eurosport.it e sulle piattaforme Discovery+, Sky Go e Dazn. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Sinner-Eubanks: i precedenti prima del Roland Garros

C'è un solo precedente tra Jannik Sinner e Christopher Eubanks e sorride al 22enne altoatesino, che nel 2022 si è imposto in tre set 6-4, 7-6, 6-2) sul cemento di New York nel secondo turno degli Us Open, dove fu poi sconfitto da Carlos Alcaraz in cinque set negli ottavi di finale.