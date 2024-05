Sinner, il debutto al Roland Garros contro Eubanks: chi è l'avversario di Jannik

PARIGI (FRANCIA) - Mentre Matteo Berrettini ha deciso di rinunciare , Jannik Sinner è pronto invece al grande rientro nel Roland Garros dopo il ritiro al Masters 1000 di Madrid e il forfait agli Internazionali d'Italia. Il numero 2 del mondo, che a Parigi andrà a caccia del sorpasso a Novak Djokovic in vetta al ranking Atp , ha superato i problemi all'anca curata al JMedical e sarà al via del secondo Slam della stagione.

Chi è Eubanks, primo avversario di Sinner al Roland Garros

Proprio oggi (23 maggio) sono stati sorteggiati i tabelloni del torneo e il primo avversario dell'azzurro sarà Christopher Eubanks, 28enne attualmente n.43 della classifica mondiale. Nato ad Atlanta il 5 maggio 1996, il gigante statunitense (201 cm di altezza per 82 kg di peso) vanta un solo titolo nel circuito Atp (contro i 13 di Sinner), quello conquistato l'anno scorso ai Mallorca Championships. In carriera ha uno score di 32 vittorie e 52 sconfitte e il suo best ranking è stato il 29º posto in singolare nel luglio 2023 (e il 182º in doppio nel settembre 2020). Il miglior risultato negli Slam è rappresentato dai quarti raggiunti a Wimbledon lo scorso anno (in doppio invece dai quarti di finale agli US Open 2020).

Sinner contro Eubanks: i precedenti

C'è un solo precedente tra Jannik Sinner e Christopher Eubanks e sorride al 22enne altoatesino, che nel 2022 si è imposto in tre set 6-4, 7-6, 6-2) sul cemento di New York nel secondo turno degli Us Open, dove fu poi sconfitto in cinque set da Carlos Alcaraz negli ottavi di finale.