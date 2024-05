Sinner al Roland Garros, diretta sorteggio: chi può incontrare Jannik LIVE

Alle 14 di oggi andranno in scena i sorteggi del Roland Garros e in tabellone ci sarà anche Jannik Sinner, testa di serie numero 2. Il tennista italiano, dopo il forfait agli Internazionali d'Italia e le cure al J Medical ha superato il problema all'anca. Dopo tre settimane di stop non può essere al 100 %, ma l'allenamento di ieri mattina a Parigi ha sciolto ogni dubbio. I tifosi sono in astinenza, non vedono l'ora di rivederlo in campo.