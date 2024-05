Federer, brividi per le parole su Nadal: le frasi che emozionano

PARIGI - Prima avversari, poi grandi amici. Roger Federer e Rafa Nadal rappresentano due delle più grandi leggende del tennis . Lo svizzero, a Parigi invitato da alcuni sponsor in vista del Roland Garros, ha parlato dell’amico spagnolo. Rafa potrebbe disputare la sua ultima stagione da professionista. E Roger ammette: “Se dirà addio al tennis lo farà sul campo. Spero che giochi molto più a lungo di quanto pensiamo in questo momento, ma è il suo corpo quello che dovrà decidere”, le parole rilasciate a Telematin.

Federer e il ritiro di Nadal: le sue parole

“Ci siamo visti di recente, durante un servizio fotografico (pubblicato la scorsa settimana per un marchio di lusso francese, ndr), e di nuovo dopo. Da allora abbiamo parlato meno. Quello che vedo è un giocatore che cerca davvero di essere in campo. Se dice "ciao", è in campo e non dal suo divano. E adoro questa cosa. Penso che scegliere il momento del ritiro sia una cosa personale. Sta a lui decidere come vuole farlo. Non ho alcuna informazione, e spero che giocherà molto più a lungo di quanto pensiamo”.