Roland Garros, Sonego show all'esordio: Humbert ko. Eliminata Bronzetti

PARIGI - Parte benissimo l'avventura di Lorenzo Sonego al Roland Garros . All'esordio il torinese ha battuto Ugo Humbert , numero 17 del seeding, in quattro set con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-4, 6-3 in 2 ore e 52 minuti di gioco. Sonego, reduce da un momento complicato, ha reagito bene dopo il secondo set chiudendo con un'importante vittoria, la nona in carriera a Parigi e la seconda contro un top 20.

Sonego vola al secondo turno

A sorpresa esce subito di scena il tennista di casa, mentre Sonego vola al secondo turno del Roland Garros dove sfiderà il cinese Zhizhen Zhang, n. 42 al mondo, che all'esordio ha battuto l'australiano Aleksandar Vukic. Tra i due c'è un solo precedente: il giugno 2023 sull'erba di Eastbourne, con vittoria del cinese in due set.

Bronzetti subito fuori

Niente da fare, invece, per Lucia Bronzetti a Parigi. All'esordio al Roland Garros, l'azzurra numero 67 Wta è stata sconfitta da Naomi Osaka, numero 134 del ranking ed ex numero uno del mondo dopo un anno e mezzo di stop prima per problemi personali e poi per maternitò. La sfida si è chiusa sul 1-6, 6-4, 5-7 per la giapponese.