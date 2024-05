Programma Roland Garros: 10 italiani in campo. Occhi su Djokovic

La quinta giornata del Roland Garros 2024 presenta un programma ampio, considerando il maltempo e le interruzioni forzate del day 5. Ben 10 tennisti italiani scenderanno in campo in singolare per staccare un pass verso il terzo turno, con l’ambizione di mostrare il loro talento in uno scenario suggestivo e prestigioso come quello di Parigi. La sfida tra Gael Monfils e Lorenzo Musetti catalizza l’attenzione degli appassionati e si prospetta divertente, peraltro sul Phlippe Chatrier, ma in generale vi sono molti incontri promettenti nel corso di una giornata da non perdere.

I 10 italiani in campo: Musetti, Paolini e non solo

Il match Monfils-Musetti infiammerà certamente lo Chatrier, durante la sessione serale, con l’azzurro pronto a scambiare colpi da giocoliere con l’istrionico francese, non prima delle ore 20.15. Di scena inoltre Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, rispettivamente sui Campi 14 e 6, opposti a Holger Rune e Hailey Baptiste nel corso del pomeriggio francese; il romano affronterà un osso duro come la testa di serie numero 13 danese, mentre la toscana cercherà di domare l’impeto della statunitense, dotata di buoni lampi. Sempre sul Campo 6, dalle ore 11.00 e dunque come prima sfida, Matteo Arnaldi completerà il confronto con Alexandre Muller, fermo sul 5-3, mentre Luciano Darderi dovrà vedersela con l’olandese Tallon Griekspoor in mattinata, sul Campo 2. Il Campo 3 sarà a disposizione di Sara Errani, volenterosa di sorprendere la più quotata statunitense Emma Navarro, mentre, sul Campo 5, Elisabetta Cocciaretto vorrà ripetersi dopo un primo turno sfavillante contro Beatriz Haddad Maia e sfiderà Cristina Bucsa. Il Campo 8 ospiterà il talento di Fabio Fognini, pronto a dar filo da torcere a Tommy Paul nel contesto di un incontro difficile da decifrare, ma sicuramente dall’alto tasso tecnico; sul Campo 10, dopo un ottimo esordio a discapito di Adrian Mannarino, il laziale Giulio Zeppieri si confronterà con l’australiano Thanasi Kokkinakis, non esattamente un amante del rosso. Lorenzo Sonego, dal canto suo, tenterà di superare le difficoltà iniziali contro il cinese Zhizhen Zhang, sul Campo 12, partendo dal 3-4 con un break di svantaggio.

Djokovic, Sabalenka e i top player

Tanti grandi giocatori in campo durante questo day 5, tra i quali Novak Djokovic e Aryna Sabalenka, impegnati sul Philippe-Chatrier; il serbo sfiderà Roberto Carballes Baena durante il pomeriggio, mentre la seconda aprirà il programma contro la giapponese Moyuka Uchijima. Da non perdere, peraltro, le prestazioni di Daniil Medvedev e Alexander Zverev sul Lenglen, rispettivamente opposti a Miomir Kecmanovic e David Goffin, quest’ultimo di recente amareggiato per l’atteggiamento del pubblico francese. Sempre sul Suzanne-Lenglen, in campo anche Elena Rybakina, favorita contro l’olandese Arantxa Rus. Occhi puntati sul Simonne-Mathieu sino all’ultimo match: protagonista Casper Ruud, già finalista a Parigi, il quale sfiderà uno specialista della superficie come Alejandro Davidovich Fokina.

Il programma completo

COURT PHILIPPE-CHATRIER

A partire dalle 12:00

Uchijima-Sabalenka [2]

Svitolina [15] -Parry

Djokovic [1] -Carballes Baena

Non prima delle 20:15

Monfils-Musetti [30]

COURT SUZANNE-LENGLEN

A partire dalle 11:00

Kecmanovic-Medvedev [5]

Rus-Rybakina [4]

Zverev [4] - Goffin

Keys [14] - Sherif

COURT SIMONNE-MATHIEU

A partire dalle 11:00

Hurkacz [5] – Nakashima dal 5-6, primo set (interrotta per pioggia)

Moutet-Shevchenko

Gracheva-Pera

Non prima delle ore 17.00

Davidovich Fokina-Ruud [7]

COURT 14

A partire dalle 11:00

Maroszan-Dimitrov [10]

Volynets-Vondrousova [5] dal 6-0 1-4, secondo set (interrotta per pioggia)

Cobolli-Rune [13]

[19] Azarenka-M. Andreeva

COURT 7

A partire dalle 11:00

Siniakova [32] - Paquet

Shelton [15] – Nishikori dal 5-5, primo set (interrotta per pioggia)

Etcheverry [28] - Rinderknech

Kalinskaya [23] - Andreescu

COURT 6

A partire dalle 11:00

Muller-Arnaldi dal 3-5, primo set (interrotta per pioggia)

Samsonova [17] - Anisimova

De Minaur [11] - Munar

Baptiste-Paolini [12]

COURT 2

A partire dalle 11:00

Golubic-Potapova

Darderi-Griekspoor [26]

Avanesyan-Blinkova

Stearns-Kasatkina [10]

COURT 3

A partire dalle 11:00

Ofner-Baez [20]

Errani-Navarro [22]

Zheng [7] - Korpatsch

Kato/Kichenkok [16] – Saville/Tomljanovic dal 5-2, primo set (interrotta per pioggia)

COURT 4

A partire dalle 11:00

Wang-Tomova

Mertens [25] - Martic

Cerundolo [23] -Misolic

Koolhof/Mektic [7] – Arends/Middelkoop dal 5-4, primo set (interrotta per pioggia)

COURT 5

A partire dalle 11:00

Bergs-Marterer

Bucsa-Cocciaretto

Struff-Bublik [19]

Johnson/Mansouri-Arneodo/Weissborn dal 6-2 1-0, primo set (interrotta per pioggia)

COURT 8

A partire dalle 11:00

Badosa-Putintseva

Fernandez [31] - X. Wang dal 5-3, primo set (interrotta per pioggia)

Fognini-Paul [14]

Gauff/Siniakova [5] - Danilina/Xu

COURT 9

A partire dalle 11:00

Squire-Auger Aliassime [21]

Fett-Bouzkova dal 2-6 0-1, secondo set (interrotta per pioggia)

Khachanov [18] - Kovalik

Halys/Mahut-Erler/Miedler

COURT 10

A partire dalle 11:00

Wang-Yastremska [30]

Collins [11] - Danilovic

Kokkinakis-Zeppieri

Gonzalez/Roger Vasselin [5] – Heliovaara/Patten

COURT 11

A partire dalle 11:00

Shapovalov-Tiafoe [25]

Navone [31] - Machac

Bogdan-Pavlyuchenkova [20]

Granollers/Zeballos [1] – Mannarino/Martin

COURT 12

A partire dalle 11:00

Vekic-Kostyuk [18]

Sonego-Zhang dal 3-4, primo set (interrotta per pioggia)

Begu-Noskova [27]

Fernandez/Routliffe [9] - Guo/Jiang

COURT 13

A partire dalle 11:00

Korda [27] – Kwon 5-4, primo set (interrotta per pioggia)

Ostapenko [9] - Tauson

Fritz [12] - Lajovic

Hozumi/Ninomiya-Bronzetti/Zimmermann