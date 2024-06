Djokovic show dopo Musetti: "Se andate a una festa vengo con voi"

PARIGI - Djokovic e Musetti sono rimasti in campo fino alle tre di notte suonandosele di santa ragione. Alla fine l'ha spuntata il numero uno del mondo, rinviando il sorpasso di Sinner, nel quinto set dopo un match lunghissimo e molto bello. Talmente lungo che, quando è finito in piena notte, il serbo non se l'è sentita di andare subito a dormire e ha lanciato un invito al pubblico del Roland Garros.