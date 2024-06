Il cameraman prova a intercettare il rovescio di Sinner, ma finisce male: sui social è virale

Un simpatico episodio ha alleggerito la tensione degli spettatori italiani durante l'incontro tra Jannik Sinner e Corentin Moutet , valevole per gli ottavi di finale del Roland Garros 2024 . L'azzurro ha messo a segno uno dei tanti rovesci lungolinea pregevoli e, seguendo la traiettoria del colpo, un cameraman ha tentato di afferrare la pallina con una sola mano. Niente da fare, però: la palla ha colpito in pieno il pollice dell'operatore, causando probabilmente un discreto dolore a una velocità significativa...e certamente ilarità generale dopo i replay.

Il rovescio di Sinner e il quasi numero del cameraman

Colpo "no look" non riuscito al cameraman, il quale ha sfiorato una presa da baseball, ma senza risultati. Il rovescio di Sinner viaggia rapidamente e il colpo avrà lasciato più di qualche strascico. Commentando l'accaduto sui social, qualcuno ha ipotizzato che il pollice dell'operatore possa essersi fratturato, un'iperbole sulla potenza consueta dei colpi dell'azzurro, specialmente di rovescio. Poco dopo, il cameraman ha ripreso il suo lavoro regolarmente, così come Jannik: successo in quattro set dopo lo spavento iniziale e quarti di finale raggiunti a Parigi.