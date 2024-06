Programma Roland Garros: in campo Djokovic, Paolini e Bolelli/Vavassori

La nona giornata del Roland Garros 2024 offrirà un gradevole spettacolo agli appassionati di tennis, tra gli ottavi di finale in singolare e il prosieguo del torneo di doppio. Novak Djokovic ruba la scena a ogni altro atleta e c’è grande attesa per il suo incontro con Francisco Cerundolo ; dopo aver sconfitto Lorenzo Musetti al termine di un match epico e durissimo, il serbo tenterà di difendere la posizione numero uno ATP. In campo anche l’azzurra Jasmine Paolini , reduce dall'aver piegato la resistenza di Bianca Andreescu al terzo turno e attesa da una sfida da non sottovalutare.

Paolini, Bolelli e Vavassori in campo

Jasmine Paolini sfiderà la russa Elina Avanesyan, alla ricerca di un posto ai quarti di finale a Parigi. La partita andrà in scena sul Suzanne Lenglen dalle ore 11.00 e presenta più di qualche insidia per l’italiana: l’atleta nativa di Pjatigorsk è una discreta colpitrice, ma soprattutto un’ottima contrattaccante e una lottatrice. La coppia aurea formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori dovrà invece vedersela con il duo australiano Purcell/Thompson; dopo aver eliminato Melo/Matos al secondo turno, nuovo incontro di un certo livello per gli italiani, i quali partono con i favori del pronostico sul Campo 7. Sullo stesso palcoscenico, in seguito, Vavassori affiancherà la russa Ljudmila Samsonova nel torneo di doppio misto, fronteggiando Hsieh/Zielinski, entrambi ottimi doppisti.

Djokovic, Sabalenka, Rybakina e…un doppio Tsitsipas

Novak Djokovic tornerà sul rosso di Parigi affrontando l’argentino Francisco Cerundolo, un giocatore particolarmente a proprio agio sulla terra battuta. Il serbo ha ricaricato repentinamente le pile dopo la battaglia con Musetti e cercherà di raggiungere il turno successivo con il minor dispendio di energie possibile; non sarà semplice, considerando l’ottimo tennis espresso dal sudamericano su questa superficie. Aryna Sabalenka, dal canto suo, vorrà certamente rispondere a Iga Swiatek (6-0, 6-0 ad Anastasija Potapova): di fronte a lei ci sarà l’americana Emma Navarro, abile a far uscire di scena la connazionale Madison Keys nel turno precedente. Elena Rybakina aprirà il programma sullo Chatrier contro Elina Svitolina, match dai tanti spunti di interesse, mentre Stefanos Tsitsipas tornerà in campo in doppio dopo aver sconfitto Matteo Arnaldi in singolare. Il greco farà coppia prima con il fratello Petros sul campo 14 (contro Dodig-Krajicek), poi con Paula Badosa sul Campo 6 (contro Shibahara/Lammons).

Il programma completo

COURT PHILIPPE-CHATRIER

A partire dalle 11:00

Svitolina [15] - Rybakina [4]

Navarro [22] - Sabalenka [2]

Non prima delle ore 16:00

Djokovic [1] - F. Cerundolo [23]

Non prima delle 20:15

Zverev [4] - Rune [13]

COURT SUZANNE-LENGLEN

A partire dalle 11:00

Avanesyan-Paolini [12]

De Minaur [11] - Medvedev [5]

Gracheva-Andreeva

Fritz [12] - Ruud [7]

COURT SIMONNE-MATHIEU

A partire dalle 11:00

Barrere/Pouille-Ram/Salisbury [3]

Gauff/Siniakova [5] - Kolodziejova/Siskova

Anshba/Detiuc-Kichenok/Ostapenko [6]

Krawczyk/Skupski [4] - Watson/Salisbury

Krejcikova/Vliegen-Eikeri/Gonzalez

COURT 14

A partire dalle 11:00

Dolehide/Krawczyk [8] - Potapova/Sizikova

Olmos/Panova-Krejcikova/Siegemund [4]

Dodig/Krajicek [4] - S. Tsitsipas/P. Tsitsipas

Routliffe/Venus [6] - Burel/Gaston

Melichar Martinez/Peers-Kato/Puetz

COURT 7

A partire dalle 11:00

Machac/Zhang-Haase/Van de Zandschulp

Purcell/Thompson-Bolelli/Vavassori [11]

Balaji/Reyes Varela Martinez-Bopanna/Ebden [2]

Andreozzi/Hijikata-Guinard/Jacq

Samsonova/Vavassori-Hsieh/Zielinski [7]

COURT 6

A partire dalle 11:00

Kostyuk/Ruse-Bouzkova/Sorribes Tormo [7]

Granollers/Zeballos [1] - Nys/Zielinski [15]

Wang/Yuan-Melichar Martinez/Perez [2]

Shibahara/Lammons-Badosa/Tsitsipas

Perez/Ebden [1] - Kichenok/Pavic

COURT 4

A partire dalle 12:30

Fernandez/Routliffe [9] - Hozumi/Ninomiya

Heliovaara/Patten-Gille/Vliegen [10]

Muhammad/Behar-Zhang/Arevalo

COURT 5

Non prima delle 12:30

Arevalo/Pavic [9] - Krawietz/Puetz [6]