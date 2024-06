Diretta Roland Garros, da Djokovic a Zverev e Medvedev: le sfide di oggi in tempo reale LIVE

PARIGI (Francia) - A Parigi si entra nella seconda settimana del torneo e dalle parti del Roland Garros si inizia a fare sul serio. Il brillante successo ottenuto ieri da Jannik Sinner tiene in piedi le speranze di conquista dello scettro del ranking Atp. Per questo c’è grande attenzione sulla partita del numero uno del mondo Novak Djokovic che sfiderà l’argentino Cerundolo. Se il tennista serbo venisse estromesso dal torneo, Sinner arrivando in finale automaticamente diverrebbe il numero uno del mondo della classifica Atp.