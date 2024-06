Djokovic nervosissimo dopo una palla corta: la reazione verso il pubblico è rabbiosa

Il secondo set per Djokovic contro Cerundolo è certamente più complicato del primo, vinto da Nole facilmente 6-1. Il guaio al ginocchio accusato dal serbo complica i piani di gioco del numero al mondo, che deve gestirsi molto di più. In un'azione infatti ha pagato sul guizzo: palla corta di Cerundolo che va a segno, con Djokovic che non ci arriva e si arrabbia con il pubblico.