Sinner, il post dopo la vittoria su Moutet: subito pioggia di like

"Adattati e trova un modo, grazie per l'atmosfera speciale di ieri sera". Queste sono le parole di Jannik Sinner sui social, all'indomani del successo a discapito di Corentin Moutet al Roland Garros 2024. L'ambiente transalpino è stato rispettoso per l'intero arco dell'incontro sul Philippe-Chatrier, sebbene giocasse un tennista di casa, evitando particolari situazioni spiacevoli o prolungate interruzioni. L'azzurro ha palesato alcune difficoltà nell'approccio alla partita, riuscendo in seguito a ripristinare le idee e deviare l'esito della sfida verso i binari nostrani. Ai quarti di finale, Sinner incontrerà Grigor Dimitrov, con il quale ha vinto tre precedenti su quattro, perdendo però l'ultimo sulla terra battuta.