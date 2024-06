Moutet perde la testa nella sfida con Sinner: tutta colpa di un fallo di piede

Dopo un inizio di partita difficile Jannik Sinner ha conquistato per la seconda volta in carriera l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros battendo Corentin Moutet con lo score di 2-6 6-3 6-2 6-1. Nel primo parziale il giocatore di casa è riuscito a mettere in seria difficoltà il numero 2 del mondo a suon di variazioni e vincenti. Il break subito nel secondo set ha però dato inizio alla rimonta di Sinner, che ha cambiato marcia e ribaltato in pochi minuti l'inerzia della partita. Nemmeno il calore del pubblico, tutto in favore di Moutet, e una contestazione del francese con il giudice di sedia per un "fallo di piede" non hanno distratto l'azzurro che alla fine ha chiuso senza troppi problemi il match.