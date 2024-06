Roland Garros, Paolini show: è ai quarti di uno Slam per la prima volta

Jasmine Paolini ha conquistato l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros 2024 , la prima volta in un torneo Slam . Meritato successo per l'azzurra ai danni di Elina Avanesyan , ottenuto in rimonta tramite il punteggio di 4-6, 6-0, 6-1 ; partenza lenta della toscana, abilissima a reagire alle avversità grazie al suo tennis esplosivo e al suo coraggio oramai proverbiale. Risultato eccezionale per il movimento tennistico nostrano e per la carriera della ventottenne nativa di Castelnuovo di Garfagnana. La prossima avversaria di Paolini sarà la kazaka Elena Rybakina , più abituata a questi palcoscenici, reduce da un successo in due set contro Elina Svitolina.

Sofferenza, reazione, gioia incontenibile: Paolini ai quarti

Paolini ha eliminato Avanesyan in tre parziali, soffrendo soprattutto nelle fasi primordiali dell'incontro. La russa, infatti, usufruendo del suo gioco attendista e di contrattacco, ha mischiato le carte più volte e indotto all'errore l'azzurra in altrettante occasioni; 5-0 eloquente nel primo set. L'italiana classe '96 ha lottato duramente ed è riuscita a trascinare il risultato sino al 5-4, cedendo in ultima istanza alla coriacea opponente di origini armene sul 6-4. Da quel momento in poi, Paolini ha ripristinato i suoi schemi tattici, martellando con convinzione sempre maggiore e non lasciando respiro né scampo ad Avanesyan; un'accelerazione dopo l'altra, l'azzurra ha rifilato un bagel nel secondo set all'avversaria, per poi lasciare le briciole (e un parziale) sino al 6-0, 6-1 conclusivo. Una Paolini convinta dei propri mezzi, entusiasta del suo tennis e finalmente nell'Olimpo delle giocatrici ai quarti di uno Slam.

Rybakina, prossima avversaria dell'azzurra

Elena Rybakina, dal canto suo, ha superato senza problemi l'ucraina Elina Svitolina e attende dunque proprio Paolini: in palio un posto in semifinale a Parigi. La russa naturalizzata kazaka propone un tennis particolarmente efficace sul veloce, sebbene appaia funzionale anche sul rosso; l'indole paziente e i colpi pesanti di Rybakina mettono in difficoltà qualsiasi opponente nel circuito femminile, così come la sua regolarità. Paolini dovrà innanziatutto tentare di disinnescare la prima devastante dell'avversaria, come accaduto parzialmente a Stoccarda, di recente, match sul rosso durante il quale l'azzurra ha costretto la kazaka al terzo parziale. Paolini ha già scritto la storia, ma ha intenzione di scrivere altri straordinari capitoli.