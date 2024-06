Roland Garros, Bolelli/Vavassori ai quarti: battuti Purcell/Thompson

Bolelli/Vavassori ai quarti: Purcell/Thompson ko e prossimi avversari

Gli azzurri hanno mostrato un ottimo tennis al cospetto del pubblico di Parigi, illuminando il Campo 7 grazie alla loro sintonia tattica. La solidità del duo nostrano non è in discussione, così come la classe dei colpi dei due protagonisti: non soltanto una resa al servizio costante, ma anche e soprattutto una varietà di soluzioni notevole e una qualità tecnica invidiabile. Niente da fare per due ottimi tennisti come gli aussie Purcell e Thompson, in partita soltanto nel secondo parziale, ma mai davvero convinti di poter raggiungere la vittoria. La coppia formata da Bolelli e Vavassori dovrà vedersela con Ram/Salisbury per un posto in semifinale: il britannico e lo statunitense sono degli autentici specialisti in doppio, nonché teste di serie numero 3 del seeding, dunque si prospetta una sfida durissima. Ram/Salisbury, seppur campioni Slam nel recente passato, non hanno mai superato i quarti di finale a Parigi: Bolelli e Vavassori tenteranno di portare avanti questa tradizione.