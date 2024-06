Programma Roland Garros: è il giorno di Sinner-Dimitrov

Il programma della decima giornata del Roland Garros 2024 propone uno spettacolo da non perdere agli appassionati di tennis, con i protagonisti dei circuiti maschile e femminile pronti ai quarti di finale. In campo l’atteso Jannik Sinner, il quale dovrà vedersela con Grigor Dimitrov per un posto in semifinale a Parigi; dopo l’epica rimonta di Novak Djokovic ai danni di Francisco Cerundolo, l’italiano di San Candido deve rispondere per continuare il percorso verso la posizione numero uno del ranking mondiale. Di scena anche Iga Swiatek, primatista Wta, attesa da un match complesso.