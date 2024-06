Sinner-Dimitrov ai quarti del Roland Garros: data, orario e dove vederla in tv

Roland Garros: il prossimo avversario di Sinner e quando si gioca

L’ultimo incontro tra i due, il più importante, risale allo scorso marzo quando Jannik ha conquistato il Masters 1000 di Miami dominando la finale 6-3 6-1. Oggi si confrontano per la prima volta in uno Slam. «Il mio approccio al match è sempre lo stesso – spiega Dimitrov - chiunque ci sia dall’altra parte della rete. Chiaramente Jannik sta giocando un grande tennis e ha vinto tantissimi incontri in questa stagione. Ho perso contro Sinner la finale di Miami. È un grande agonista, come me d’altronde. Vedremo come andrà, sarà una sfida emozionante. Mentalmente sono pronto».