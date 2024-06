Sinner numero uno al mondo, tutti i calcoli: quanto può distaccare Djokovic e Alcaraz

Con il ritiro al Roland Garros di Novak Djokovic , che ha deciso di non scendere in campo per disputare il quarto di finale con Casper Ruud e di sottoporsi a Parigi ad un'operazione al ginocchio , Jannik Sinner è ufficialmente diventato il nuovo numero uno del mondo. Alla pubblicazione della nuova classifica del 10 giugno, il campione altoatesino sarà il 29° giocatore nella storia capace di raggiungere tale traguardo e il primo italiano di sempre a riuscirci. Dopo le giuste celebrazioni è già tempo però di pensare al futuro. Venerdì è in programma il match con Carlos Alcaraz, che potrebbe regalare a Jannik la prima finale nello Slam francese e anche punti importanti per aumentare il distacco dai suoi inseguitori.

Sinner, quanti punti di vantaggio su Djokovic e Alcaraz?

Con la vittoria nei quarti di finale su Grigor Dimitrov, Sinner ha raggiunto quota 9.525 punti in classifica. La vittoria di Carlos Alcaraz su Stefanos Tsitsipas ha portato invece lo spagnolo a 7.380 punti. Fermo a 8.360, in seconda posizione c'è Djokovic che non potrà però aumentare il suo bottino prima del ritorno in campo. In questo momento l'azzurro ha un vantaggio di 1.165 punti su Djokovic e di 2.145 su Alcaraz. Il distacco potrebbe diventare ancor più consistente in caso di vittoria in semifinale di Sinner, che se dovesse vincere anche il titolo a Parigi raggiungerebbe quota 10.725, a 3.345 di vantaggio da Alcaraz terzo e a 2.365 da Djokovic secondo. Lo scenario potrebbe cambiare, solamente per quanto riguarda la seconda e la terza posizione, in caso di successo in finale di Alcaraz, che sorpasserebbe il serbo e tornerebbe dunque numero 2 del mondo con 8.580 punti mentre la vetta di Sinner rimarrebbe salda a quota 9.525.