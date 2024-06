Djokovic si opera al ginocchio: ecco quanto starà fuori, obiettivo Olimpiadi

Djokovic ha deciso: si opererà al ginocchio. L’intervento al menisco mediale del ginocchio destro è fissato questa mattina in una clinica a Parigi, come riporta l'Equipe. Novak dovrà rimanere fermo almeno tre settimane e quindi sarà molto difficile rivederlo a Wimbledon, in programma dall’1 al 14 luglio. Anche le Olimpiadi di Parigi al momento sembrano in dubbio, ma sono il grande obiettivo del serbo che farà di tutto per esserci: sono in programma dal 27 luglio al 4 agosto. Proprio per questo Nole ha deciso di non perdere tempo e operarsi il prima possibile. "Se tutto andrà bene - scrive l'Equipe - il serbo dovrebbe essere dimesso nelle prossime ore e riuscire a ritrovare l'appoggio sulla gamba destra".