Diretta Bolelli Vavassori-Arevalo Pavic al Roland Garros: segui la finale LIVE

16:35

Bolelli-Vavassori, nuova chance per uno Slam

La coppia azzurra avrà la possibilità di rifarsi dopo la finale persa ad inizio anno contro Bopanna/Ebden agli Australian Open. A sfidarli però una coppia in grande forma, reduce dal successo proprio contro i numeri uno del tabellone.

16:22

Paolini ko, ora tocca a Bolelli e Vavassori

Partita difficilissima per la Paolini, costretta ad arrendersi alla superiorità di Iga Swiatek. Ora la premiazione e poi il Philippe Chatrier si libererà per fare spazio alla finale del doppio.

16:10

Bolelli-Vavassori, come seguire la finale in tv e streaming

La finale del doppio inizierà dopo quella femminile. Ecco come seguire il match di Bolelli e Vavassori in diretta tv o streaming. LEGGI TUTTO

16:05

Finale Roland Garros, Paolini in difficoltà

Sotto di un set e di un break nel secondo set: Jasmine Paolini è in difficoltà nella finale femminile contro Iga Swiatek. SEGUI QUI

16:00

Bolelli-Vavavassori, primo posto nella Race in caso di vittoria

In caso di trionfo al Roland Garros, Bolelli e Vavassori si porterebbero al primo posto nella “Race to Turin”, la classifica basata sui risultati stagionali per determinare chi potrà partecipare alle Nitto ATP Finals di Torino. In caso di vittoria la coppia azzurra si ritroverebbe davanti a tutti con 4710 punti, staccando Rohan Bopanna-Matthew Ebden a 4.050 e Marcel Granollers/Horacio Zebalos a 3.970.

15:45

Bolelli-Vavassori, stagione incredibile fin qui

La finale del Roland Garros certifica una prima metà di stagione incredibile per la coppia azzurra. Sono nove i tornei giocati in questo 2024, con un trionfo a Buenos Aires e poi due finali (Australian Open e oggi Roland Garros), tre semifinali (Rio de Janeiro, Indian Wells e Roma) e altri due quarti di finale a Montecarlo e Madrid.

15:30

Bolelli-Vavassori, i precedenti contro Arevalo-Pavic

La coppia azzurra si ritrova contro la sua "bestia nera", Arevalo e Pavic, contro i quali hanno perso i due precedenti in questa stagione, entrambi in due set: ai quarti di Montecarlo e in semifinale agli Internazionali di Roma.

15:15

Roland Garros, Paolini in campo per la finale

La finale di doppio maschile si giocherà dopo quella femminile che vede impegnata Jasmine Paolini contro Iga Swiatek. Le due tenniste sono attualmente in campo, l'azzurra cercherà di stupire e completare una missione che sembra impossibile. Segui la sfida in diretta. SEGUI QUI.

15:10

Roland Garros, Bolelli-Vavassori giocano per la storia

La coppia azzurra formata da Bolelli-Vavassori cercherà di conquistare il doppio del Roland Garros, un trofeo che all’Italia manca dal 1959 quando ad importsi furono Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola.

15:00

Bolelli-Vavassori in finale al Roland Garros

La coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori sfida quella composta da Marcelo Arevalo e Mate Pavic, per conquistare un titolo di doppio che all'italia manca dal 1959.

Parigi - Campo Philippe Chatrier