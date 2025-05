L'attesa è finalmente finita: inizia il Roland Garros , secondo Slam della stagione in programma sulla terra rossa di Parigi fino all'8 giugno. In attesa dell'esordio del numero uno al mondo Jannik Sinner , che se la vedrà lunedì con il francese Arthur Rinderknech , saranno cinque gli azzurri impegnati nella prima giornata del torneo tra tabellone maschile e femminile. Ad aprire le danze sul Philippe Chatrier sarà Aryna Sabalenka , che precederà il debutto della testa di serie numero 8 del tabellone Lorenzo Musetti , che nel terzo match in programma sul Centrale, affronterà il qualificato Yannick Hanfmann . Sullo stesso campo, non prima delle 20:15, Lorenzo Sonego se la vedrà invece con Ben Shelton . In campo anche Jasmine Paolini , pronta all'esordio contro la cinese Yue Yuan , oltre a Lucrezia Stefanini e Luca Nardi , rispettivamente impegnati contro Jil Teichmann e Fabian Marozsan .

Il programma completo

COURT PHILIPPE CHATRIER

Dalle ore 12:00

[1] Sabalenka – Rakhimova

Pavlyuchenkova – Zheng [8]

[8] Musetti – Hanfmann [Q]

Non prima delle 20:15

[13] Shelton – Sonego

COURT SUZANNE-LENGLEN

Dalle ore 11:00

Sonmez – Svitolina [13]

[31] Mpetshi Perricard – Bergs

[15] Tiafoe – Safiullin

[4] Paolini – Yuan

COURT SIMONNE-MATHIEU

Dalle ore 11:00

[LL] Moller – Paul [12]

[11] Shnaider – Sobolleva [Q]

[18] Vekic – Blinkova

[21] Machac – Halys

COURT 14

Dalle ore 11:00

Navone – Nakashima [28]

[32] Michelsen – J.M. Cerundolo [Q]

[Q] Stojanovic – Anisimova [6]

[26] Kostyul – Bejlek [Q]

COURT 7

Dalle ore 11:00

Kvitova – Golubic

Opelka – Hijikata

[Q] Gormaz – Rakotomanga Rajanoah [WC]

[WC] Nava – Van De Zandschulp

COURT 6

Dalle ore 11:00

[28] Stearns – Lys

Eala – Arango

[WC] Royer – Carballes Baena

[Q] Jacquet – Borges

COURT 8

Dalle ore 11:00

Majchrzak – Medjedovic

[Q] Stefanini – Teichmann

Marozsan – Nardi

Danilovic – Fernandez [27]

COURT 9

Dalle ore 11:00

[Q] Mboko – Sun

Yastremska – Aiava [WC]

Kopriva – Monteiro

Brooksby – Faria

COURT 12

Dalle ore 11:00

Fucsovics – Schoolkate [WC]

[LL] Tirante – Dzumhur

[WC] Jovic – Zarazua

COURT 13

Dalle ore 11:00

Siegemund – Bondar

Carreno Busta – Comesana

[Q] Hassan – Gigante [Q]

Potapova – Noskova [29]

Dove vedere il Roland Garros in tv

Tutte le partite del Roland Garros sono trasmesse in Italia in diretta tv sui canali di Eurosport, disponibili via satellite su Sky e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW Tv, DAZN e Discovery+.