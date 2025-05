Alcaraz-Zeppieri diretta Roland Garros: la sfida del primo turno, tennis oggi

Seconda giornata di match nel tabellone principale del Rolan Garros 2025. Sulla terra rossa di Parigi, in attesa di Sinner, la giornata odierna vede il nostro Giulio Zeppieri affrontare il fuoriclasse Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo, nel primo turno. Il mancino di Latina, numero 310 del ranking Atp, è reduce dalle qualificazioni, chiuse con tre vittorie. C'è un precedente tra i due tennisti, risalente al torneo di Umag 2022 quando lo spagnolo si impose in semifinale, sulla terra rossa, in tre set (7-5, 4-6, 6-3).