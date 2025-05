Paolini al Roland Garros diretta: in palio gli ottavi, segui il match contro Starodubtseva

PARIGI - Sulla terra rossa del prestigioso Philippe-Chatrier torna in campo Jasmine Paolini , che si gioca l'accesso agli ottavi di finale del Roland Garros contro la lucky loser ucraina Yuliia Starodubtseva . L'azzurra, numero 4 del mondo e finalista nell'ultima edizione dello Slam francese, è la grande favorita, ma la tennista di Kakhovka, numero 81 del Ranking, è già al sesto incontro del torneo, proveniendo dalle qualificazioni e ha eliminato le più quotate Korpatsch e Potapova. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti ...

18:15

+++ Paolini vince il primo set! +++

Accelerazione nel momento decisivo per Jasmine Paolini, che piazza un altro break e si porta a casa per 6-4 il primo set con Starodubtseva. Avvio difficoltoso dell'azzurra, che negli ultimi game ha progressivamente ritrovato i suoi colpi.

18:10

Servizio a zero per Paolini!

Altro turno di battuta convincente per Jasmine Paolini, che lascia a zero Starodubtseva, chiamata al cambio campo a servire per salvare il set.

18:08

Paolini ci prova, ma Starodubtseva tiene il servizio

Subito sotto 0-40 con i soliti errori di misura, Jasmine Paolini prova a reagire e trova un paio di ottimi punti, poi però si arrende all'ucraina, che torna in parità.

18:02

Jasmine Paolini ritrova la prima e torna avanti

Continua il festival degli errori, Paolini però ritrova la prima e si porta a casa il game andando sul 4-3 nel primo set con Starodubtseva.

17:59

Starodubtseva risponde a Paolini: primo set in equilibrio

È il turno di Starodubtseva, che vince il suo primo turno di servizio e riagguanta Jasmine Paolini sul 3-3. Primo set che resta in equilibrio.

17:54

Finalmente Paolini tiene il servizio e si porta avanti

Finalmente un turno di battuta all'altezza per Jasmine Paolini, che inizia a trovare i suoi colpi e lascia un solo 15 a Starodubtseva.

17:51

Paolini si riprende il break e torna in parità

Continua l'altalena di break, è il turno di Paolini, che strappa a sua volta il servizio a Starodubtseva e torna in parità nel primo set.

17:45

Ancora break per Starodubtseva!

Incredibile, turno di servizio ancora peggiore del primo per Paolini, che perde la battuta a zero: nuovo break per Starodubtseva che torna avanti.

17:43

Immediata reazione e controbreak per Paolini

La raddrizza immediatamente Jasmine Paolini, che si riprende il break e torna in parità in questo avvio di primo set con Starodubtseva, caratterizzato da diversi errori da ambo le parti.

17:39

Subito break Starodubtseva

Inizio peggiore non poteva esserci per Jasmine Paolini, che conquista il primo quindici del match e poi perde il servizio. Starodubtseva subito avanti di un break.

17:35

Si comincia con Paolini al servizio

Cala il silenzio sul campo centrale, si comincia con Jasmine Paolini al servizio per prima.

17:30

Fasi di riscaldamento, a breve Paolini-Starodubtseva

Jasmine Paolini e Yuliia Starodubtseva hanno fatto il loro ingresso sul terreno di gioco dello Chatrier, accolte dall'applauso del pubblico. Ultimate le fasi di riscaldamento, via al match.

17:27

La possibile avversaria agli ottavi di finale

Mentre si avvicina l'ingresso in campo delle giocatrici, uno sguardo al tabellone: chi la spunta tra Paolini e Starodubtseva vola agli ottavi di finale, dove troverà la vincitrice del confronto tra l'americana Pera e l'ucraina Svitolina.

17:17

Il percorso di Jasmine Paolini

Dopo il trionfo agli Internazionali di Roma, il primo impegno parigino di Jasmine Paolini non è stato semplice, con la vittoria in rimonta sulla cinese Yuan, recuperando un break di ritardo nel set decisivo. Rotto il ghiaccio è arrivato il successo sull'australiana Tomljanovic, stavolta con un duplice 6-3.

17:12

Chi è la rivale di Jasmine Paolini

Yuliia Starodubtseva, ucraina originaria di Kakhovka, ha 25 anni ed è occupa attualmente la posizione numero 81 nel Ranking Wta. A Parigi ha già giocato sei partite, avendo affrontato le qualificazioni, che peraltro l'avevano vista soccombere nel match decisivo con la ceca Bejlek. Ripescata come lucky loser, ha poi avuto il merito di superare prima la tesedca Korpatsch e poi la russa Potapova.

17:07

Tutto da perdere per Jasmine

Quello con Starodubtseva è un match apparentemente alla portata di Jasmine Paolini, ma che nasconde qualche insidia. Intanto la pressione di dover scendere in campo in qualità di finalista dell'ultima edizione, ma anche una rivale mai incontrata prima.

17:02

Sul Philippe Chatrier c'è Paolini-Starodubtseva

Terminato il match maschile tra Halys e Rune, sul terreno del Philippe-Chatrier avrà inizio la sfida tra Jasmine Paolini e Yuliia Starodubtseva, che vale gli ottavi di finale del Roland Garros. Ecco come seguirla in streaming e tv.

Philippe-Chatrier - Roland Garros, Parigi