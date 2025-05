Panatta in tribuna per Sinner, la frase dopo il match con Lehecka: “Impressionante e imbarazzante….”

Jannik Sinner ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale del Roland Garros grazie ad una prestazione schiacciante con la quale ha superato il numero 31 del mondo Jiri Lehecka con il punteggio di 6-0 6-1 6-2 in poco più di un'ora e mezza di gioco. Il tennista ceco ha dovuto attendere la metà del secondo set per vincere il primo game della sua partita dopo aver subito il dominio dell'avversario. Una prova di altissimo livello quella messa in mostra dall'altoatesino, che ha lasciato di stucco anche la leggenda del tennis azzurro Adriano Panatta, il quale, dopo aver seguito dalla tribuna il match, ha detto la sua a caldo.