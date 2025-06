Djokovic non ci crede e protesta, interviene Sinner: "Stai sbagliando..."

Furia Djokovic, Sinner gli risponde: cosa è successo

Durante il terzo set, sul punteggio di 5-4 per Djokovic, Sinner ha trovato un game fantastico, annullando tre set point e tenendo il servizio per mandare avanti il set. Durante quel game, però, si è scatenata la rabbia di Djokovic per un episodio dubbio. Uno dei suoi colpi è infatti terminato fuori di pochissimo, vicinissimo alla riga, con l'arbitro che lo ha chiamato fuori. Subito le proteste del serbo, con l'arbitro che è sceso dalla sedia per controllare il segno e poi ribadire che era fuori. Le proteste di Djokovic non si sono fermate e ad intervenire è stato Sinner. Il numero uno al mondo ha sottolineato: "Stai guardando il segno sbagliato, ci sono due palle, è vicinissima alla riga ma c'è spazio". Parole che hanno riportato alla calma Nole.