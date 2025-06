Coco Gauff serve per il match contro Sabalenka: la mamma non si trattiene, il gesto soprende tutti sugli spalti

Il Philippe Chatrier sta vivendo gli ultimi minuti di una partita tiratissima, intensa, in cui il talento di Coco Gauff (numero 2 Wta) si scontra senza esclusioni di colpi con la potenza di Aryna Sabalenka (n.1) nella finalissima femminile del Roland Garros. La tensione è palpabile: la bielorussa ha la chance di siglare il break e portare la partita sul 5-5 nel terzo set decisivo, ma la statunitense si salva. Sono momenti di grande apprensione sia per le giocatrici sia per il pubblico. Sugli spalti le telecamere indugiano sulla mamma di Gauff, Candi, che in tribuna sta vivendo con agitazione quegli attimi.