Cobolli vince al debutto al Roland Garros, ma ancora esulta per la sua Roma: "Champions più che meritata!"

PARIGI (Francia) - Flavio Cobolli sorride per il passaggio del primo turno al Roland Garros , grazie al successo in tre set sull'altro italiano Andrea Pellegrino: "Derby? Quando scendi in campo le sensazioni sono quelle che sono, giocare con Andrea non è molto facile - le parole del tennista romano a Eurosport dopo il successo per 6-4, 7-6, 6-3 sul pugliese - oggi non credo che abbiamo espresso il miglior tennis, però abbiamo lottato ed è la cosa più importante. C'è rispetto fuori dal campo, ma guerra quando si scende su questo ring rosso. Siamo molto amici fuori dal campo, ma oggi c'era da lottare contro. Voglio congratularmi con lui per quello che sta facendo, sono molto felice. Lui in primis merita di stare su questi palcoscenici".

Cobolli: "Ho scritto ai ragazzi della Roma..."

Cobolli poi svela un retroscena sull'abbraccio e il bacio dato a un bambino piccolo sugli spalti a fine match: "È un mio tifoso e del tennis in generale, è sempre sui campi, ha dei genitori molto carini, quindi abbiamo costruito questo rapporto. Io gli avevo scritto perché ha un account Tik Tok dove mostra quello che sa fare con la racchetta; gli ho regalato una maglietta e siamo diventati amici. Quando può, viene a vedermi e sono molto contento". Infine Cobolli, grande tifoso della Roma ed ex calciatore delle giovanili giallorosse, commenta la qualificazione in Champions della sua squadre del cuore: "È più che meritata, siamo contenti del risultato. Ho scritto ai ragazzi, credo si meritino una bella vacanza ora".