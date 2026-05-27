Paolini-Sierra diretta Roland Garros: segui il secondo turno a Parigi. Tennis oggi LIVE

PARIGI (FRANCIA) - È iniziata con una convincente vittoria l'avventura di Jasmine Paolini al Roland Garros 2026 . La giocatrice azzurra , 13esima giocatrice del mondo e 13esima favorita del seeding, ha esordito nello Slam parigino battendo l'ucraina Dayana Yastremska (numero 45 Wta) con il punteggio di 7-5, 6-3 dopo un'ora e 40 minuti di partita. Un segnale più che positivo per Jasmine che non sta vivendo un buon momento di forma. L'obiettivo dell'azzurra è però quello di ritrovare fiducia e continuità a partire dalla sfida di secondo turno che la vedrà opposta all' argentina Solana Sierra , numero 68 del mondo e vittoriosa al debutto contro la più quotata Emma Raducanu . Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

16:30

I precedenti tra Paolini e Sierra

Quello odierno a Parigi è il primo confronto diretto tra Jasmine e Solana che non si sono mai sfidate in carriera prima d'ora.

16:15

Paolini-Sierra, dove vedere il match in tv e streaming

La sfida tra Jasmine e Solana, valida per il secondo turno del Roland Garros 2026, è visibile in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. Non è prevista la diretta tv.

16:05

Roland Garros, Paolini-Sierra: data e orario della partita

La sfida tra Jasmine e Solana, valida per il secondo turno del singolare femminile al Roland Garros, è in programma oggi - mercoledì 27 maggio - come terzo match di giornata sul prestigioso campo 'Suzanne Lenglen' dopo Khachanov-Trungelliti e Rybakina-Starodubtseva. Inizio dell'incontro previsto non prima delle 16.

Campo Suzanne Lenglen, Stade Roland Garros - Parigi (Francia)