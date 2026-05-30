Berrettini, ottavi di finale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Una battaglia incredibile da quasi cinque ore e un quarto di gioco che regala a Matteo Berrettini una gioia immensa. Il romano si è imposto su Francisco Comesana con il punteggio di 7-6(3) 5-7 6-7(4) 6-4 7-6(13) per conquistare gli ottavi di finale del Roland Garros, cinque anni dopo dall'ultima volta in cui aveva disputato lo Slam parigino. L'azzurro per la prima volta dagli US Open 2023 raggiunge così la seconda settimana di uno Slam, dove ad attenderlo ci sarà Juan Manuel Cerundolo o Martin Landaluce.
Berrettini agli ottavi, orario e quando si gioca
La partita tra Berrettini e Cerundolo o Landaluce, valida per gli ottavi di finale del Roland Garros, è in programma lunedì 1 giugno con campo e orario ancora da definire.
Dove vedere la partita in tv
Il Roland-Garros viene trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. Non è prevista alcuna diretta tv.
Roland Garros, il monterpremi
PRIMO TURNO – €87.000
SECONDO TURNO – €130.000
TERZO TURNO – €187.000
OTTAVI DI FINALE – €285.000
QUARTI DI FINALE – €470.000
SEMIFINALE – €750.000
FINALE – €1.400.000
VITTORIA – €2.800.000