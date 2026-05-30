Berrettini, ottavi di finale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Una battaglia incredibile da quasi cinque ore e un quarto di gioco che regala a Matteo Berrettini una gioia immensa. Il romano si è imposto su Francisco Comesana con il punteggio di 7-6(3) 5-7 6-7(4) 6-4 7-6(13) per conquistare gli ottavi di finale del Roland Garros, cinque anni dopo dall'ultima volta in cui aveva disputato lo Slam parigino. L'azzurro per la prima volta dagli US Open 2023 raggiunge così la seconda settimana di uno Slam, dove ad attenderlo ci sarà Juan Manuel Cerundolo o Martin Landaluce.