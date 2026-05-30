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sabato 30 maggio 2026
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Berrettini, ottavi di finale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il romano ha conquistato l'accesso alla seconda settimana dello Slam parigino grazie alla vittoria al quinto contro Francisco Comesana
2 min
TagsMatteo BerrettiniRoland Garros

Una battaglia incredibile da quasi cinque ore e un quarto di gioco che regala a Matteo Berrettini una gioia immensa. Il romano si è imposto su Francisco Comesana con il punteggio di 7-6(3) 5-7 6-7(4) 6-4 7-6(13) per conquistare gli ottavi di finale del Roland Garros, cinque anni dopo dall'ultima volta in cui aveva disputato lo Slam parigino. L'azzurro per la prima volta dagli US Open 2023 raggiunge così la seconda settimana di uno Slam, dove ad attenderlo ci sarà Juan Manuel Cerundolo o Martin Landaluce.

Berrettini agli ottavi, orario e quando si gioca

La partita tra Berrettini e Cerundolo o Landaluce, valida per gli ottavi di finale del Roland Garros, è in programma lunedì 1 giugno con campo e orario ancora da definire.

Dove vedere la partita in tv

Il Roland-Garros viene trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. Non è prevista alcuna diretta tv.

Roland Garros, il monterpremi

PRIMO TURNO – €87.000

SECONDO TURNO –  €130.000

TERZO TURNO – €187.000

OTTAVI DI FINALE –  €285.000

QUARTI DI FINALE –  €470.000

SEMIFINALE – €750.000

FINALE –  €1.400.000

VITTORIA –  €2.800.000

 

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