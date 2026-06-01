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Cobolli vince al Roland Garros e pensa alla Roma: "Congratulazioni al Psg in Champions ma l'anno prossimo..."

Il tennista azzurro, al termine del successo con Zachary Svajda a Parigi, ha scherzato sul ritorno dei giallorossi nella massima competizione europea
1 min
TagsFlavio CobolliRoland GarrosRoma

Flavio Cobolli ha staccato il pass per i quarti di finale del Roland Garros grazie al successo ottenuto su Zachary Svajda con il punteggio di 6-2 6-3 6-7(3) 7-6(5) dopo 3 ore e 21 minuti di gioco. Per il tennista romano, che fino al match contro la statunitense non aveva ancora perso in set in tutto il torneo, si tratta del secondo quarto di finale raggiunto in carriera a livello Major dopo quello disputato e perso per mano di Novak Djokovic a Wimbledon lo scorso anno. La vittoria è arrivata al tie-break del quarto set dopo un passaggio a vuoto che aveva visto Cobolli farsi recuperare da 5-1 al momento di chiudere la partita.

Cobolli: "Attenti alla Roma in Champions"

Al termine della sfida, intervistato in campo da Caroline Garcia, Cobolli ha scherzato sulla fine del match: "Me la sono fatta sotto al momento di chiuderla". Poi, il romano, interrogato sull'arrivo del trofeo della Champions League al Roland Garros nel pomeriggio dopo la vittoria del PSG, ha scherzato sul ritorno della Roma nella più prestigiosa competizione europea: "Adesso godetevi la vittoria ma state attenti: l’anno prossimo in Champions ci sarà anche la Roma".

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