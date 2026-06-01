Cobolli vince al Roland Garros e pensa alla Roma: "Congratulazioni al Psg in Champions ma l'anno prossimo..."

Flavio Cobolli ha staccato il pass per i quarti di finale del Roland Garros grazie al successo ottenuto su Zachary Svajda con il punteggio di 6-2 6-3 6-7(3) 7-6(5) dopo 3 ore e 21 minuti di gioco. Per il tennista romano, che fino al match contro la statunitense non aveva ancora perso in set in tutto il torneo, si tratta del secondo quarto di finale raggiunto in carriera a livello Major dopo quello disputato e perso per mano di Novak Djokovic a Wimbledon lo scorso anno. La vittoria è arrivata al tie-break del quarto set dopo un passaggio a vuoto che aveva visto Cobolli farsi recuperare da 5-1 al momento di chiudere la partita.