Zverev-Mensik, semifinale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Saranno Alexander Zverev e Jakub Mensik i due protagonisti della semifinale della parte bassa del Roland Garros. Il tedesco, numero due del seeding e chiaro favorito per il titolo, ha approfittato di uno stanco Rafa Jodar e l'ha liquidato in tre set. Il ceco, ventiseiesima testa di serie, ha invece battuto - sempre in tre set - Joao Fonseca grazie a una prestazione da campione. Entrambi a caccia del primo titolo Slam, Zverev ha sicuramente più esperienza a questi livelli trattandosi della sua quinta semifinale consecutiva nello Slam parigino. Si tratta invece della prima (di tante) per il classe 2005 di Prostejov, che ha riportato la Repubblica Ceca al penultimo atto di un Major per la prima volta dal 2017, quando ci riuscì Tomas Berdych a Wimbledon.
Zverev-Mensik, orario e quando si gioca
La partita tra Zverev e Mensik, valida per la semifinale del Roland Garros, è in programma venerdì 5 giugno sul Philippe Chatrier non prima delle ore 14:30.
I precedenti tra Zverev e Mensik
L'unico confronto diretto tra i due giocatori risale a pochi mesi fa, in occasione del Masters 1000 di Madrid. Vinse il tedesco, ma in tre set.
Dove vedere la partita in tv
Il Roland-Garros viene trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. Non è prevista alcuna diretta tv.
Roland Garros, il monterpremi
PRIMO TURNO – €87.000
SECONDO TURNO – €130.000
TERZO TURNO – €187.000
OTTAVI DI FINALE – €285.000
QUARTI DI FINALE – €470.000
SEMIFINALE – €750.000
FINALE – €1.400.000
VITTORIA – €2.800.000