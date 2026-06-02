Zverev-Mensik, semifinale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Saranno Alexander Zverev e Jakub Mensik i due protagonisti della semifinale della parte bassa del Roland Garros. Il tedesco, numero due del seeding e chiaro favorito per il titolo, ha approfittato di uno stanco Rafa Jodar e l'ha liquidato in tre set. Il ceco, ventiseiesima testa di serie, ha invece battuto - sempre in tre set - Joao Fonseca grazie a una prestazione da campione. Entrambi a caccia del primo titolo Slam, Zverev ha sicuramente più esperienza a questi livelli trattandosi della sua quinta semifinale consecutiva nello Slam parigino. Si tratta invece della prima (di tante) per il classe 2005 di Prostejov, che ha riportato la Repubblica Ceca al penultimo atto di un Major per la prima volta dal 2017, quando ci riuscì Tomas Berdych a Wimbledon.